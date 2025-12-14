https://ria.ru/20251214/odessa-2061908295.html
"Все разваливается": в США предупредили о судьбе Одессы
"Все разваливается": в США предупредили о судьбе Одессы - РИА Новости, 14.12.2025
"Все разваливается": в США предупредили о судьбе Одессы
ВС России могут в скором времени освободить Одессу, воспользовавшись полным развалом ВСУ, такое мнение в интервью Гленну Дизену высказал экс-советник Пентагона... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T03:29:00+03:00
2025-12-14T03:29:00+03:00
2025-12-14T03:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e255cfa3e101836614f0fe5149104849.jpg
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2060991384.html
одесса
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b42e9e7ba985ea3955038c18a5d6d67e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, служба безопасности украины, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Служба безопасности Украины, Дело Миндича
"Все разваливается": в США предупредили о судьбе Одессы
Полковник Макгрегор: ВС России могут освободить Одессу из-за развала ВСУ