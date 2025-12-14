Рейтинг@Mail.ru
"Все разваливается": в США предупредили о судьбе Одессы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:29 14.12.2025
"Все разваливается": в США предупредили о судьбе Одессы
"Все разваливается": в США предупредили о судьбе Одессы
ВС России могут в скором времени освободить Одессу, воспользовавшись полным развалом ВСУ, такое мнение в интервью Гленну Дизену высказал экс-советник Пентагона... РИА Новости, 14.12.2025
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. ВС России могут в скором времени освободить Одессу, воспользовавшись полным развалом ВСУ, такое мнение в интервью Гленну Дизену высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Я вижу этот финал очень прямолинейным. <…> Все просто разваливается. Русские будут наступать. <…> В Одессу они точно войдут", — сказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В соцсетях открыто выступают против Зеленского, заявила жительница Одессы
10 декабря, 02:32
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября заявил РИА Новости, что Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России. Он отметил, что несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных "кураторов". Сальдо подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе.
 
