Принудительную мобилизацию в Одессе стали проводить вместе с цыганами

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Одессе стали проводить свои рейды вместе с цыганами, рассказала РИА Новости жительница города.
"А в титушки (так на Украине в народе называют представителей полукриминальных структур, сопровождающих сотрудников военкоматов в ходе принудительной мобилизации - ред.) нанимают уже цыган даже. Они же вообще безбашенные, эти цыгане, наркоманы. И при (главе Одесской городской военной администрации Сергее - ред.) Лысаке стало их больше", - сказала собеседница агентства.
Ранее она рассказала РИА Новости, что число сотрудников военкоматов в Одессе сильно увеличилось при новом главе Сергее Лысаке, а их методы работы "стали изощреннее", в частности, они начали караулить мужчин возле магазинов, притворяясь простыми горожанами. Также, по ее словам, в городе с назначением Лысака в разы выросло количество принудительно мобилизованных.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.