Житель брянского села погиб из-за атаки украинских дронов-камикадзе
Житель брянского села погиб из-за атаки украинских дронов-камикадзе - РИА Новости, 14.12.2025
Житель брянского села погиб из-за атаки украинских дронов-камикадзе
ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 14.12.2025
брянская область
Житель брянского села погиб из-за атаки украинских дронов-камикадзе
Мирный житель погиб при атаке дронов-камикадзе ВСУ на брянское село Подывотье