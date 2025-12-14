Рейтинг@Mail.ru
Житель брянского села погиб из-за атаки украинских дронов-камикадзе - РИА Новости, 14.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 14.12.2025 (обновлено: 17:22 14.12.2025)
Житель брянского села погиб из-за атаки украинских дронов-камикадзе
Житель брянского села погиб из-за атаки украинских дронов-камикадзе - РИА Новости, 14.12.2025
Житель брянского села погиб из-за атаки украинских дронов-камикадзе
ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
брянская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель брянского села погиб из-за атаки украинских дронов-камикадзе

Мирный житель погиб при атаке дронов-камикадзе ВСУ на брянское село Подывотье

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье Севского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана", - написал он в Telegram-канале.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала