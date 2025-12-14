https://ria.ru/20251214/obstrel-2061956673.html
В Запорожской области местный житель погиб при артиллерийском обстреле ВСУ
Житель села Каменское Запорожской области погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
Балицкий: житель запорожского села Каменка погиб у своего дома при обстреле ВСУ