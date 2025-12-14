https://ria.ru/20251214/oblomki-2061971596.html
На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов
На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов - РИА Новости, 14.12.2025
На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов
Обломки БПЛА повредили 16 домов в поселке Афипском на Кубани после ночной атаки, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2025
происшествия
краснодарский край
северский район
краснодарский край
северский район
Новости
ru-RU
происшествия, краснодарский край, северский район
Происшествия, Краснодарский край, Северский район
На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов
На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов после ночной атаки