На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов - РИА Новости, 14.12.2025
15:45 14.12.2025
На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов
На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов
Обломки БПЛА повредили 16 домов в поселке Афипском на Кубани после ночной атаки, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2025
происшествия, краснодарский край, северский район
Происшествия, Краснодарский край, Северский район
На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов

На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов после ночной атаки

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский дрон
Украинский дрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский дрон. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили 16 домов в поселке Афипском на Кубани после ночной атаки, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА повредили 16 домов. Пострадавших среди жителей нет. В муниципалитете завершили работу комиссии по оценке ущерба после атаки БПЛА в ночь с 13 на 14 декабря. В подавляющем большинстве случаев в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке. Администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям", - говорится в сообщении.
