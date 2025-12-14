В Новосибирске лишенный прав водитель столкнулся с троллейбусом

"В 20.11 (16.11 мск) на территории Заельцовского района, по предварительной информации, водитель-мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, напротив дома №98 по улице Красный проспект совершил столкновение с попутным троллейбусом, который остановился на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Toyota: женщина 1994 года рождения и мальчик 2014 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.