В Новосибирске лишенный прав водитель столкнулся с троллейбусом
В Новосибирске лишенный прав водитель столкнулся с троллейбусом
2025-12-14T19:26:00+03:00
2025-12-14T19:26:00+03:00
2025-12-14T19:27:00+03:00
В Новосибирске лишенный прав водитель столкнулся с троллейбусом
НОВОСИБИРСК, 14 дек - РИА Новости.
Лишенный прав водитель легковой Toyota Carina в Новосибирске у остановки общественного транспорта столкнулся с троллейбусом, пострадали два пассажира легковушки: женщина и мальчик, сообщило
ГУМВД по региону.
"В 20.11 (16.11 мск) на территории Заельцовского района, по предварительной информации, водитель-мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, напротив дома №98 по улице Красный проспект совершил столкновение с попутным троллейбусом, который остановился на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Toyota: женщина 1994 года рождения и мальчик 2014 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным полиции, пострадавших доставили в больницу, характер травм уточняется, добавил главк.
"Установлено, что водитель лишен права управлением транспортным средством, от прохождения медицинского освидетельствования отказался", - отметило ГУМВД.