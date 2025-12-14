Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске лишенный прав водитель столкнулся с троллейбусом
19:26 14.12.2025
В Новосибирске лишенный прав водитель столкнулся с троллейбусом
В Новосибирске лишенный прав водитель столкнулся с троллейбусом - РИА Новости, 14.12.2025
В Новосибирске лишенный прав водитель столкнулся с троллейбусом
Лишенный прав водитель легковой Toyota Carina в Новосибирске у остановки общественного транспорта столкнулся с троллейбусом, пострадали два пассажира... РИА Новости, 14.12.2025
В Новосибирске лишенный прав водитель столкнулся с троллейбусом

В Новосибирске лишенный прав водитель попал в ДТП, два человека пострадали

Место происшествия, где водитель легковой Toyota Carina в Новосибирске у остановки общественного транспорта столкнулся с троллейбусом
Место происшествия, где водитель легковой Toyota Carina в Новосибирске у остановки общественного транспорта столкнулся с троллейбусом - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : mvd_54/Telegram
Место происшествия, где водитель легковой Toyota Carina в Новосибирске у остановки общественного транспорта столкнулся с троллейбусом
НОВОСИБИРСК, 14 дек - РИА Новости. Лишенный прав водитель легковой Toyota Carina в Новосибирске у остановки общественного транспорта столкнулся с троллейбусом, пострадали два пассажира легковушки: женщина и мальчик, сообщило ГУМВД по региону.
"В 20.11 (16.11 мск) на территории Заельцовского района, по предварительной информации, водитель-мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, напротив дома №98 по улице Красный проспект совершил столкновение с попутным троллейбусом, который остановился на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Toyota: женщина 1994 года рождения и мальчик 2014 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным полиции, пострадавших доставили в больницу, характер травм уточняется, добавил главк.
"Установлено, что водитель лишен права управлением транспортным средством, от прохождения медицинского освидетельствования отказался", - отметило ГУМВД.
ДТП в Альметьевском районе Татарстана - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть погибшие
Вчера, 16:19
 
