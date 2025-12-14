https://ria.ru/20251214/norvegiya-2061939456.html
СМИ: норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения военных
СМИ: норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения военных - РИА Новости, 14.12.2025
СМИ: норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения военных
Норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения новых военных и их семей на фоне усилий Осло по укреплению обороны страны, местные власти просят о... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T11:30:00+03:00
2025-12-14T11:30:00+03:00
2025-12-14T11:30:00+03:00
в мире
россия
осло
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996120409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41a6b86c1f3ea09e3e66188fbd5c1e8d.jpg
https://ria.ru/20251210/norvegiya-2060991640.html
россия
осло
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996120409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1e614f81bcc930747efa5a74297f9b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, осло, европа, нато
В мире, Россия, Осло, Европа, НАТО
СМИ: норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения военных
Forsvarets forum: норвежским муниципалитетам не хватает денег на новых военных
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения новых военных и их семей на фоне усилий Осло по укреплению обороны страны, местные власти просят о финансовой помощи, чтобы обеспечить растущее число жителей необходимыми социальными услугами, пишет журнал Forsvarets forum
, издаваемый норвежскими ВС.
"Оборона укрепляется, но муниципалитеты работают не покладая рук... Мэры просят о помощи. Им не хватает денег, чтобы обеспечить новые семьи военнослужащих необходимыми школами и медицинскими услугами... За каждой бригадой и базой, которые значительно увеличатся в ближайшие годы, стоят муниципалитеты, которые их разместят. Им предстоит справиться с невозможным: обеспечить значительное усиление обороны, при этом не получив для этого ни единой дополнительной кроны", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, норвежские муниципалитеты оказались "в невыносимой ситуации". Отмечается, что муниципалитетам будет сложно как набирать персонал, так и удерживать опытных сотрудников.
"Это не может закончиться хорошо... Это негативно скажется на вооружённых силах Норвегии", - пишет журнал.
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО
у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе
. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.