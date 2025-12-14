СМИ: норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения военных

"Оборона укрепляется, но муниципалитеты работают не покладая рук... Мэры просят о помощи. Им не хватает денег, чтобы обеспечить новые семьи военнослужащих необходимыми школами и медицинскими услугами... За каждой бригадой и базой, которые значительно увеличатся в ближайшие годы, стоят муниципалитеты, которые их разместят. Им предстоит справиться с невозможным: обеспечить значительное усиление обороны, при этом не получив для этого ни единой дополнительной кроны", - говорится в сообщении.