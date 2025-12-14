Рейтинг@Mail.ru
14.12.2025

СМИ: норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения военных
11:30 14.12.2025
СМИ: норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения военных
СМИ: норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения военных - РИА Новости, 14.12.2025
СМИ: норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения военных
Норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения новых военных и их семей на фоне усилий Осло по укреплению обороны страны, местные власти просят о...
СМИ: норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения военных

Forsvarets forum: норвежским муниципалитетам не хватает денег на новых военных

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Норвежским муниципалитетам не хватает денег для размещения новых военных и их семей на фоне усилий Осло по укреплению обороны страны, местные власти просят о финансовой помощи, чтобы обеспечить растущее число жителей необходимыми социальными услугами, пишет журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС.
"Оборона укрепляется, но муниципалитеты работают не покладая рук... Мэры просят о помощи. Им не хватает денег, чтобы обеспечить новые семьи военнослужащих необходимыми школами и медицинскими услугами... За каждой бригадой и базой, которые значительно увеличатся в ближайшие годы, стоят муниципалитеты, которые их разместят. Им предстоит справиться с невозможным: обеспечить значительное усиление обороны, при этом не получив для этого ни единой дополнительной кроны", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, норвежские муниципалитеты оказались "в невыносимой ситуации". Отмечается, что муниципалитетам будет сложно как набирать персонал, так и удерживать опытных сотрудников.
"Это не может закончиться хорошо... Это негативно скажется на вооружённых силах Норвегии", - пишет журнал.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
