Рейтинг@Mail.ru
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать мнение - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/nemtsy-2061982930.html
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать мнение
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать мнение - РИА Новости, 14.12.2025
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать мнение
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать свое мнение, свидетельствуют результаты исследования, проведенного швейцарской компанией Tenor и... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:02:00+03:00
2025-12-14T17:02:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
https://ria.ru/20251003/germaniya-2046254192.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать мнение

Welt: более 50% немцев считают, что не могут свободно выражать свое мнение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать свое мнение, свидетельствуют результаты исследования, проведенного швейцарской компанией Tenor и опубликованного немецкой газетой Welt.
Согласно результатам исследования, 57% немцев полагают, что сейчас лучше "быть осторожным", выражая свое мнение. При этом самые сильные опасения испытывают граждане, поддерживающие правую "Альтернативу для Германии" - лишь 11% ее избирателей заявили, что чувствуют свободу в выражении своих взглядов, тогда как остальные 89% считают иначе.
Большую озабоченность по поводу свободы выражения мнений испытывают жители восточных федеральных земель, так, среди них 64% заявили об опасениях в выражении своих взглядов. В Западной Германии об осторожности сказали 55% немцев.
В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек. Оно было проведено онлайн с 26 ноября по 3 декабря. Информация о статистической погрешности не приводится.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Треть немцев недовольны воссоединением Германии, показал опрос
3 октября, 18:03
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала