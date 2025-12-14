https://ria.ru/20251214/nemtsy-2061982930.html
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать мнение
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать мнение - РИА Новости, 14.12.2025
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать мнение
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать свое мнение, свидетельствуют результаты исследования, проведенного швейцарской компанией Tenor и... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:02:00+03:00
2025-12-14T17:02:00+03:00
2025-12-14T17:02:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
https://ria.ru/20251003/germaniya-2046254192.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать мнение
Welt: более 50% немцев считают, что не могут свободно выражать свое мнение
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать свое мнение, свидетельствуют результаты исследования, проведенного швейцарской компанией Tenor и опубликованного немецкой газетой Welt
.
Согласно результатам исследования, 57% немцев полагают, что сейчас лучше "быть осторожным", выражая свое мнение. При этом самые сильные опасения испытывают граждане, поддерживающие правую "Альтернативу для Германии" - лишь 11% ее избирателей заявили, что чувствуют свободу в выражении своих взглядов, тогда как остальные 89% считают иначе.
Большую озабоченность по поводу свободы выражения мнений испытывают жители восточных федеральных земель, так, среди них 64% заявили об опасениях в выражении своих взглядов. В Западной Германии об осторожности сказали 55% немцев.
В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек. Оно было проведено онлайн с 26 ноября по 3 декабря. Информация о статистической погрешности не приводится.