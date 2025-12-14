Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать мнение

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более половины немцев считают, что не могут свободно выражать свое мнение, свидетельствуют результаты исследования, проведенного швейцарской компанией Tenor и опубликованного немецкой газетой Welt

Согласно результатам исследования, 57% немцев полагают, что сейчас лучше "быть осторожным", выражая свое мнение. При этом самые сильные опасения испытывают граждане, поддерживающие правую "Альтернативу для Германии" - лишь 11% ее избирателей заявили, что чувствуют свободу в выражении своих взглядов, тогда как остальные 89% считают иначе.

Большую озабоченность по поводу свободы выражения мнений испытывают жители восточных федеральных земель, так, среди них 64% заявили об опасениях в выражении своих взглядов. В Западной Германии об осторожности сказали 55% немцев.