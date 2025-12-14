Рейтинг@Mail.ru
18:42 14.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве могут появиться сугробы
Сугробы могут появиться в Москве только в последние дни декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.12.2025
общество, москва, евгений тишковец, день народного единства
Общество, Москва, Евгений Тишковец, День народного единства
Синоптик рассказал, когда в Москве могут появиться сугробы

Синоптик Тишковец: сугробы могут появиться в Москве в последние дни декабря

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Зима в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сугробы могут появиться в Москве только в последние дни декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Вся надежда на сугробы остается только на последние дни декабря, когда в канун Нового года может прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами", - рассказал Тишковец.
Сотрудник Гидрометцентра России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Вильфанд рассказал, когда станут доступны долгосрочные прогнозы погоды
7 декабря, 04:13
 
