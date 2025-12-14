https://ria.ru/20251214/moskva-2061992339.html
Синоптик рассказал, когда в Москве могут появиться сугробы
Сугробы могут появиться в Москве только в последние дни декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве могут появиться сугробы
