Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Потепление придет в Москву во вторник, температура воздуха может подняться до плюс трех градусов, снежный покров подтает к выходным, но не исчезнет полностью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве грядущая ночь, в условиях малооблачной погоды, когда воздух остыл до минус семи - минус 10, в Подмосковье до минус семи - минус 12, станет самой морозной в этом сезоне. Днем, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится и пройдет небольшой снег. Снежный покров так и останется на уровне трех сантиметров, после полудня минус три - минус шесть, что укладывается в рамки климатической нормы декабря", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что в ночь на вторник благодаря гребню антициклона вновь распогодится, минимальная температура составит в столице минус четыре - минус семь, по области минус три - минус восемь, местами до минус 11 градусов.

"Днем же скользнет очередная теплая фронтальная система, поэтому станет пасмурно, зарядят снегопады, переходящие в мозаичные ледяные дожди, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки от минус двух до плюс трех", - добавил он.

Специалист уточнил, что в ночь на среду в теплом секторе циклона возможны моросящие осадки, город накроют адвективные туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, минимальная температура ноль - плюс три. Днем на северной периферии антициклона осадки будут маловероятны, а воздух прогреется до плюс одного - плюс четырех градусов.

"В ночь на четверг в теплом секторе очередного североатлантического циклона пройдет небольшой мокрый снег, минус один - плюс два. В дневные часы начнет прорываться холодный фронт, сопровождаемый зарядами снега, (температура - ред.) ноль - плюс три", - подчеркнул Тишковец.

Он добавил, что в ночь на пятницу антициклональный гребень подчистит небо от облаков, и похолодает до нуля - минус трех, возможна гололедица. В светлое время суток начнет продавливать тыл циклона, местами ожидается кратковременный снег, температура воздуха будет держаться около нуля.