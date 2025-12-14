Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление - РИА Новости, 14.12.2025
18:17 14.12.2025 (обновлено: 18:19 14.12.2025)
Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление
Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление - РИА Новости, 14.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление
Потепление придет в Москву во вторник, температура воздуха может подняться до плюс трех градусов, снежный покров подтает к выходным, но не исчезнет полностью,... РИА Новости, 14.12.2025
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление

Синоптик Тишковец: во вторник в Москву придет потепление

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Потепление придет в Москву во вторник, температура воздуха может подняться до плюс трех градусов, снежный покров подтает к выходным, но не исчезнет полностью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве грядущая ночь, в условиях малооблачной погоды, когда воздух остыл до минус семи - минус 10, в Подмосковье до минус семи - минус 12, станет самой морозной в этом сезоне. Днем, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится и пройдет небольшой снег. Снежный покров так и останется на уровне трех сантиметров, после полудня минус три - минус шесть, что укладывается в рамки климатической нормы декабря", - рассказал Тишковец.
Молодой человек в горнолыжном центре Кант в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В спорткомплексе "Кант" не назвали точной даты открытия горнолыжного сезона
11 декабря, 14:22
Синоптик отметил, что в ночь на вторник благодаря гребню антициклона вновь распогодится, минимальная температура составит в столице минус четыре - минус семь, по области минус три - минус восемь, местами до минус 11 градусов.
"Днем же скользнет очередная теплая фронтальная система, поэтому станет пасмурно, зарядят снегопады, переходящие в мозаичные ледяные дожди, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки от минус двух до плюс трех", - добавил он.
Специалист уточнил, что в ночь на среду в теплом секторе циклона возможны моросящие осадки, город накроют адвективные туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, минимальная температура ноль - плюс три. Днем на северной периферии антициклона осадки будут маловероятны, а воздух прогреется до плюс одного - плюс четырех градусов.
"В ночь на четверг в теплом секторе очередного североатлантического циклона пройдет небольшой мокрый снег, минус один - плюс два. В дневные часы начнет прорываться холодный фронт, сопровождаемый зарядами снега, (температура - ред.) ноль - плюс три", - подчеркнул Тишковец.
Он добавил, что в ночь на пятницу антициклональный гребень подчистит небо от облаков, и похолодает до нуля - минус трех, возможна гололедица. В светлое время суток начнет продавливать тыл циклона, местами ожидается кратковременный снег, температура воздуха будет держаться около нуля.
"В ночь на субботу заряды снега продолжатся, и подморозит до минус одного - минус четырех. В выходные в середине дня слабый плюс. Снежный покров подтает, но полностью не исчезнет", - рассказал синоптик.
Сотрудник Гидрометцентра России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Вильфанд рассказал, когда станут доступны долгосрочные прогнозы погоды
7 декабря, 04:13
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
