Рейтинг@Mail.ru
В Москве мошенники заставили двух человек напасть на мужчину у банкомата - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 14.12.2025 (обновлено: 16:05 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/moskva-2061969598.html
В Москве мошенники заставили двух человек напасть на мужчину у банкомата
В Москве мошенники заставили двух человек напасть на мужчину у банкомата - РИА Новости, 14.12.2025
В Москве мошенники заставили двух человек напасть на мужчину у банкомата
Мошенники на западе Москвы под видом сотрудников почты заставили мужчину и женщину напасть на другого мужчину, снимавшего деньги у банкомата, якобы, чтобы... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:30:00+03:00
2025-12-14T16:05:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061974348_0:29:997:590_1920x0_80_0_0_9eba595057bc866cfd9530ac26674399.jpg
https://ria.ru/20251214/peterburg-2061932093.html
https://ria.ru/20251212/moskva-2061766482.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061974348_58:0:983:694_1920x0_80_0_0_97e38f13735e83022cc25148f8cdaf76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мошенники заставили двух человек напасть на мужчину у банкомата

В Москве мошенники заставили двух человек напасть на мужчину, снимавшего деньги

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМошенники под видом сотрудников почты заставили мужчину и женщину напасть на другого мужчину, снимавшего деньги у банкомата
Мошенники под видом сотрудников почты заставили мужчину и женщину напасть на другого мужчину, снимавшего деньги у банкомата - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Мошенники под видом сотрудников почты заставили мужчину и женщину напасть на другого мужчину, снимавшего деньги у банкомата
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мошенники на западе Москвы под видом сотрудников почты заставили мужчину и женщину напасть на другого мужчину, снимавшего деньги у банкомата, якобы, чтобы "предотвратить мошенничество", сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры.
"Незнакомые мужчина и женщина, выполняя телефонные указания неизвестных, стали соучастниками преступных действий", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину
Вчера, 10:21
По данным прокуратуры, москвичу позвонил якобы сотрудник почты и под предлогом получения письма узнал код из смс, после чего аферисты убедили мужчину, что его сбережения в опасности и есть риск оформления на него кредита, а чтобы урегулировать ситуацию нужно выполнять все их указания. В итоге, мошенники похитили его сбережения и деньги, взятые в кредит по их указанию.
Женщину аферисты обманули похожим образом – они также уговорили ее под предлогом получения посылки перейти в чат-бот и ввести код из смс.
"Затем мошенники, представляясь сотрудниками банка и силовых структур, якобы с целью предотвращения мошенничества уговорили москвичку оформить кредиты и микрозаймы, а деньги перевести на безопасный счет", - отметили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что на этом злоумышленники не остановились - посредством видеосвязи они дали своим жертвам новое, уже криминальное задание – задержать "опасного преступника" и изъять у него якобы похищенные деньги. Поддавшись обману, мужчина и женщина встретились в торговом центре на западе Москвы и, следуя телефонным инструкциям, начали следить за людьми, снимавшими деньги у банкоматов, после чего напали на одного из них, требуя отдать им сбережения.
"Пострадавший оказал активное сопротивление, а фигуранты сообщили телефонному куратору, что провалили "операцию" и скрылись", - добавили в ведомстве.
Полиция установила и задержала нападавших. Вину они признали, им избрана мера пресечения.
"Установление обстоятельств совершения всех преступных действий на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре", - заключили в ведомстве.
Водитель такси помог поймать пособницу телефонных мошенников, которая приехала забирать у 84-летней пенсионерки ее сбережения в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Москве таксист помог поймать пособницу телефонных мошенников
12 декабря, 21:32
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала