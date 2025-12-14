Мошенники под видом сотрудников почты заставили мужчину и женщину напасть на другого мужчину, снимавшего деньги у банкомата

Мошенники под видом сотрудников почты заставили мужчину и женщину напасть на другого мужчину, снимавшего деньги у банкомата

В Москве мошенники заставили двух человек напасть на мужчину у банкомата

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мошенники на западе Москвы под видом сотрудников почты заставили мужчину и женщину напасть на другого мужчину, снимавшего деньги у банкомата, якобы, чтобы "предотвратить мошенничество", Мошенники на западе Москвы под видом сотрудников почты заставили мужчину и женщину напасть на другого мужчину, снимавшего деньги у банкомата, якобы, чтобы "предотвратить мошенничество", сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры.

"Незнакомые мужчина и женщина, выполняя телефонные указания неизвестных, стали соучастниками преступных действий", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, москвичу позвонил якобы сотрудник почты и под предлогом получения письма узнал код из смс, после чего аферисты убедили мужчину, что его сбережения в опасности и есть риск оформления на него кредита, а чтобы урегулировать ситуацию нужно выполнять все их указания. В итоге, мошенники похитили его сбережения и деньги, взятые в кредит по их указанию.

Женщину аферисты обманули похожим образом – они также уговорили ее под предлогом получения посылки перейти в чат-бот и ввести код из смс.

"Затем мошенники, представляясь сотрудниками банка и силовых структур, якобы с целью предотвращения мошенничества уговорили москвичку оформить кредиты и микрозаймы, а деньги перевести на безопасный счет", - отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что на этом злоумышленники не остановились - посредством видеосвязи они дали своим жертвам новое, уже криминальное задание – задержать "опасного преступника" и изъять у него якобы похищенные деньги. Поддавшись обману, мужчина и женщина встретились в торговом центре на западе Москвы и, следуя телефонным инструкциям, начали следить за людьми, снимавшими деньги у банкоматов, после чего напали на одного из них, требуя отдать им сбережения.

"Пострадавший оказал активное сопротивление, а фигуранты сообщили телефонному куратору, что провалили "операцию" и скрылись", - добавили в ведомстве.

Полиция установила и задержала нападавших. Вину они признали, им избрана мера пресечения.