Собрание картин стоимостью два миллиарда рублей выставят на торги в Москве

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Собрание живописи стоимостью 2,5 миллиарда рублей, в его числе "Портрет Д.Г. фон Дервиза" кисти Валентина Серова за 1,5 миллиона долларов, а также картины Левитана, Репина и Шишкина представят в воскресенье на торгах в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.

"Четырнадцатого декабря в Московском аукционном доме состоятся главные торги года. На них будет представлена беспрецедентная коллекция русской живописи XIX–XX веков, обещающая установить рекорд не только отечественного, но и европейского рынка искусств. Общий эстимейт лотов составил 2,5 миллиарда рублей… Главным событием и бесспорным топ-лотом предстоящего аукциона станет "Портрет Д. Г. фон Дервиза" кисти Валентина Серова , оцененный в 1,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

"Закономерно, что именно сейчас российский аукционный рынок способен вывести на торги собрание, которое по масштабу и качеству превосходит коллекции прежних "русских торгов" Christie"s и Sotheby"s. Если их сезонный оборот составлял около двух миллиардов рублей, то эстимейт собрания Московского аукционного дома уже превышает 2,5 миллиарда. Это не исключение, а закономерный итог: российский арт-рынок сформировался как самостоятельная и влиятельная сила", — приводятся слова управляющего директора Московского аукционного дома Ольги Русаковой.

На торгах 14 декабря будет представлено сразу несколько редких работ Исаака Левитана. Первая из них — этюд "Берег моря. Камень" оцененная в 13 миллионов рублей. По словам историка искусства Сергея Подстаницкого, эта работа относится к крымской серии и такие работы крайне редко появляются на открытом арт-рынке. Также будет представлен "Ветхий дворик. Плес" кисти Левитана стоимостью 14,5 миллиона рублей.

Отдельной портретной серией на аукционе будут представлены две работы кисти Ильи Репина : "Портрет А.Г Белопольского" за 16 миллионов рублей и "Доктор" - подготовительный набросок к программной картине "Поединок", которая сейчас находится в Отделе личных коллекций Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, оцененный в 11 миллионов рублей.

На торгах 14 декабря также оказалась работа Ивана Шишкина - набросок карандашом "Хвойный лес".