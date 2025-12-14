Рейтинг@Mail.ru
Собрание картин стоимостью два миллиарда рублей выставят на торги в Москве
14.12.2025
Собрание картин стоимостью два миллиарда рублей выставят на торги в Москве
Собрание картин стоимостью два миллиарда рублей выставят на торги в Москве
Собрание картин стоимостью два миллиарда рублей выставят на торги в Москве
Собрание живописи стоимостью 2,5 миллиарда рублей, в его числе "Портрет Д.Г. фон Дервиза" кисти Валентина Серова за 1,5 миллиона долларов, а также картины...
Москва
Исаак Левитан
Иван Шишкин
Валентин Серов
Sotheby's
москва
Москва, Исаак Левитан, Иван Шишкин, Валентин Серов, Sotheby's
Москва, Исаак Левитан, Иван Шишкин, Валентин Серов, Sotheby's
Собрание живописи стоимостью 2,5 млрд рублей представят на торгах в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Посетительница у картины "Портрет великой княжны Ольги Александровны в детстве, 1893"
Посетительница у картины Портрет великой княжны Ольги Александровны в детстве, 1893
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Посетительница у картины "Портрет великой княжны Ольги Александровны в детстве, 1893". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Собрание живописи стоимостью 2,5 миллиарда рублей, в его числе "Портрет Д.Г. фон Дервиза" кисти Валентина Серова за 1,5 миллиона долларов, а также картины Левитана, Репина и Шишкина представят в воскресенье на торгах в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.
"Четырнадцатого декабря в Московском аукционном доме состоятся главные торги года. На них будет представлена беспрецедентная коллекция русской живописи XIX–XX веков, обещающая установить рекорд не только отечественного, но и европейского рынка искусств. Общий эстимейт лотов составил 2,5 миллиарда рублей… Главным событием и бесспорным топ-лотом предстоящего аукциона станет "Портрет Д. Г. фон Дервиза" кисти Валентина Серова, оцененный в 1,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
Картина Виктора Васнецова Богомольцы - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Найденную картину Васнецова выставят на торги за 1,5 миллиона долларов
5 марта, 12:18
По словам организаторов, в собрание вошло более 200 произведений, притом около трети вещей — шедевры "первых имен" русской классической живописи. Среди лотов оказались картины Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Владимира Маковского, Петра Кончаловского, Константина Коровина и других мастеров мирового уровня. В пресс-службе подчеркнули, что российской площадке впервые удалось предъявить коллекцию, превосходящую по стоимости и масштабу собрание "русских торгов" Christie';s и Sotheby's, мировых лидеров арт-рынка.
"Закономерно, что именно сейчас российский аукционный рынок способен вывести на торги собрание, которое по масштабу и качеству превосходит коллекции прежних "русских торгов" Christie"s и Sotheby"s. Если их сезонный оборот составлял около двух миллиардов рублей, то эстимейт собрания Московского аукционного дома уже превышает 2,5 миллиарда. Это не исключение, а закономерный итог: российский арт-рынок сформировался как самостоятельная и влиятельная сила", — приводятся слова управляющего директора Московского аукционного дома Ольги Русаковой.
На торгах 14 декабря будет представлено сразу несколько редких работ Исаака Левитана. Первая из них — этюд "Берег моря. Камень" оцененная в 13 миллионов рублей. По словам историка искусства Сергея Подстаницкого, эта работа относится к крымской серии и такие работы крайне редко появляются на открытом арт-рынке. Также будет представлен "Ветхий дворик. Плес" кисти Левитана стоимостью 14,5 миллиона рублей.
Питер Пауль Рубенс Христос на кресте - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Картина Рубенса, считавшаяся пропавшей 400 лет, ушла с молотка на аукционе
30 ноября, 19:34
Отдельной портретной серией на аукционе будут представлены две работы кисти Ильи Репина: "Портрет А.Г Белопольского" за 16 миллионов рублей и "Доктор" - подготовительный набросок к программной картине "Поединок", которая сейчас находится в Отделе личных коллекций Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, оцененный в 11 миллионов рублей.
На торгах 14 декабря также оказалась работа Ивана Шишкина - набросок карандашом "Хвойный лес".
Среди уникальных артефактов эксперты особо отмечают "Портрет Антонио Триана" 1940-х годов Николая Фешина, чьи работы в основном представлены на западных аукционах и на российском арт-рынке практически не появляются. Исключительная редкость работ Фешина на российском арт-рынке определила высокий эстимейт лота — 27 миллионов рублей.
Картина Виктора Васнецова Богомольцы из раннего периода творчества художника, обнаруженную экспертами Русского музея - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Картину Васнецова "Богомольцы" продали в Москве за 135 миллионов рублей
17 марта, 17:54
 
