Морозы до минус десяти градусов ожидаются в Москве в ночь на понедельник - РИА Новости, 14.12.2025
09:17 14.12.2025
Морозы до минус десяти градусов ожидаются в Москве в ночь на понедельник
Морозы до минус десяти градусов ожидаются в Москве в ночь на понедельник - РИА Новости, 14.12.2025
Морозы до минус десяти градусов ожидаются в Москве в ночь на понедельник
Морозы до минус 10 градусов ожидаются в столичном регионе в ночь на понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T09:17:00+03:00
2025-12-14T09:17:00+03:00
общество
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Морозы до минус десяти градусов ожидаются в Москве в ночь на понедельник

В Москве в ночь на понедельник ожидаются морозы до минус 10 градусов

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Морозы до минус 10 градусов ожидаются в столичном регионе в ночь на понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая ночь в Москве оказалась практически такой же холодной, как и предыдущая - по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимум составил минус 5,7 градуса, что всего на 0,1 градуса теплее, чем было вчера. Однако это не окончательное значение минимальной температуры сегодняшних суток. Во-первых, в ближайшие час-два температура еще может немного понизиться, а во-вторых, и вечером температура ожидается чуть ниже этой отметки. Так что воскресенье пока сохраняет шансы опередить день вчерашний в списке самых холодных дней с начала зимы", - написал Леус в своём Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на других метеостанциях столицы было от минус 5,5 градуса на Балчуге до минус 6,8 в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, термометры показывали минус 7,4 градуса. В области самым холодным местом оказались Черусти, там минимум составил минус 8,8 градуса, это ниже, чем было в Подмосковье вчера.
"Следующая ночь в столичном регионе ожидается ещё более морозной - мы увидим на термометрах первые 10-градусные морозы", - подчеркнул он.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в воскресенье
ОбществоМоскваНовая МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
