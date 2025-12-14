"Достаточно только копнуть". Тайны "чумных" районов Москвы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Некогда в столице было немало кладбищ. Сегодня на их месте высятся жилые высотки и пролегают автомобильные магистрали. Однако история то и дело проступает сквозь асфальт. Еще больше могут поведать леденящие душу легенды. О самых известных затерянных некрополях — в материале РИА Новости.

Несчастье помогло

Сегодня Ваганьковское — одно из самых престижных столичных кладбищ. Владимир Высоцкий, Сергей Есенин, Булат Окуджава, Андрей Миронов, Александр Абдулов — далеко не полный список знаменитостей, обретших в этом некрополе покой.

Но мало кто знает, что столь уважаемых людей здесь хоронили далеко не всегда.

О погосте близ маленького подмосковного села Ваганьково известно еще с XVII столетия, но официально он стал кладбищем лишь век спустя. Причем при весьма трагических обстоятельствах.

В 1770-м в Москву из Северного Причерноморья пришла "моровая язва" — чума. Смертность от нее была катастрофической — в день погибало более тысячи человек.

"Язва гораздо умножилась, и нет никакого способа ее совсем искоренить, да и медики утверждают, что до наступления стужи от нее избавиться нельзя. <…> Народ час от часу убывает", — писал в донесениях генерал Петр Еропкин.

Страх вскоре вызвал у населения панику. А затем даже случился бунт. Непосредственным поводом, как ни странно, послужила икона.

"У образа Боголюбской Богородицы <…> сделалось великое богомолье и великая теснота и сбор деньгам; а как болезнь от прикосновения весьма прилипчива, то здешний преосвященный (архиерей. — Прим. ред.) рассудил в этом случае сделать некоторое распоряжение", — свидетельствовал Еропкин.

Что же произошло? Простые люди во избавление от "моровой язвы" стекались к иконе Богородицы, располагавшейся у Варварских ворот, на молебны. Но их во избежание большего распространения заразы запретил московский архиепископ Амвросий. Чернь взбунтовалась и убила архиерея "каменьями и дубьем". Затем ворвалась в Кремль и занялась откровенным мародерством.

Волнения утихли лишь к осени 1771-го, когда с наступлением холодов мор пошел на убыль, а в Москву прибыл граф Григорий Орлов с гвардией. Императрица же Екатерина учла все уроки эпидемии. И потому уже в декабре поручила сенату разработать меры для ликвидации последствий.

В результате за Камер-Коллежским валом появилось кольцо "чумных" кладбищ. Помимо Ваганьковского — Миусское, Преображенское и многие другие.

Дорогомиловское кладбище на плане Москвы

Дома на костях

Одно из них, Дорогомиловское, как писал русский этнограф XIX века Алексей Саладин, "растянулось за заставой, на нагорном берегу реки Москвы".

Поначалу на погосте хоронили в основном крестьян. Все изменилось после 1812-го, когда здесь организовали братскую могилу павших в Бородинской битве. А с середины XIX века сюда привозили ученых, политиков и деятелей искусства. Дорогомиловское получило негласное название "профессорское".

В 1939-м его закрыли, а затем и вовсе ликвидировали. Советское правительство претворяло в жизнь утвержденный генеральный план реконструкции Москвы: территория столицы заметно увеличилась, многие узкие улочки превратились в широкие проспекты. Один из них, Кутузовский, как раз и появился на месте Дорогомиловского кладбища.

Церковь Елисаветы Преподобной на Дорогомиловском кладбище. Архивное фото

После ликвидации потомкам предложили перенести останки предков на новое — Востряковское. А прах наиболее значимых фигур — например, художника Исаака Левитана — власти решили перезахоронить на Новодевичьем.

В середине 1950-х вдоль Кутузовского проспекта выросла массивная стена домов — жилой квартал для семей партийного руководства. Однако Дорогомиловское кладбище по-прежнему напоминало о себе.

По рассказам старожилов, чье детство пришлось на 1960-е, во дворах домов по четной стороне Кутузовского проспекта легко можно было наткнуться на захоронения — достаточно только копнуть.

Фрагмент старой карты Москвы с указанием месторасположения Лазаревского кладбища

Сандуновская трагедия

Жертвой советского генплана стало и еще одно кладбище — Лазаревское в районе Марьиной Рощи. В отличие от других, оно не было "чумным". Тем не менее, подчеркивал москвовед Саладин, "далеко не ласкает взгляда".

Погост на самой окраине Москвы появился по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1758-м. Местные, однако, быстро окрестили его проклятым. Лазаревское кладбище окружал густой лес. Да и "контингент" был соответствующий — здесь часто хоронили самоубийц.

Разумеется, вокруг такого места сразу возник целый букет легенд и страшилок. Одна из них связана с фамильной усыпальницей известного русского актера XVIII века — Силы Сандунова, чье имя сегодня носят знаменитые бани на Неглинке.

Сын богатых родителей, после их смерти он не получил ни копейки. Куда пропало состояние — неизвестно. Но Сандунов вспомнил, как мать перед смертью наказала положить в гроб любимую бархатную подушку. Решив, что в ней спрятаны драгоценности, они с братом раскопали могилу. Но так ничего и не нашли.

Подобные легенды притягивали на Лазаревское кладбище "черных копателей". Во многом, считают историки, из-за того, что во второй половине XIX века здесь хоронили зажиточных купцов.