Эксперт рассказал, зачем Молдавия будет давить на Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Молдавия будет давить на Тирасполь, чтобы Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) утвердила план реинтеграции, разработанный Кишиневом вместе с ЕС, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.

"В последние месяцы в средствах массовой информации появилось несколько вбросов касательно совместной разработки Молдовой и отдельными европейскими экспертными структурами некоего плана молдо-приднестровского урегулирования. Это очень похоже на правду. Иначе говоря, замысел, заключается в том, чтобы разработать максимально выгодный, удобный для Молдовы план с помощью и одобрения европейских структур, исключив из его подготовки Приднестровье, а потом додавливать приднестровскую сторону, выламывая руки для его утверждения", - сказал Галинский