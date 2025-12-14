Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, зачем Молдавия будет давить на Приднестровье - РИА Новости, 14.12.2025
22:08 14.12.2025
Эксперт рассказал, зачем Молдавия будет давить на Приднестровье
Эксперт рассказал, зачем Молдавия будет давить на Приднестровье
Эксперт рассказал, зачем Молдавия будет давить на Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Молдавия будет давить на Тирасполь, чтобы Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) утвердила план реинтеграции, разработанный Кишиневом вместе с ЕС, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.
Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь сообщил, что правительство республики работает над обновленной стратегией реинтеграции двух берегов Днестра, но подробности пока не могут быть обнародованы. Он также заявил, что переговорный формат "5+2" больше не действует.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В ПМР заявили, что милитаризация Молдавии может нарушить равновесие сил
Вчера, 20:33
"В последние месяцы в средствах массовой информации появилось несколько вбросов касательно совместной разработки Молдовой и отдельными европейскими экспертными структурами некоего плана молдо-приднестровского урегулирования. Это очень похоже на правду. Иначе говоря, замысел, заключается в том, чтобы разработать максимально выгодный, удобный для Молдовы план с помощью и одобрения европейских структур, исключив из его подготовки Приднестровье, а потом додавливать приднестровскую сторону, выламывая руки для его утверждения", - сказал Галинский
Эксперт также считает, что в Кишиневе сейчас рассматривают несколько вариантов решения приднестровского вопроса - либо реализацию исключительно молдавского плана реинтеграции, либо военную интервенцию в Приднестровье.
"Что выберет Молдова - вопрос риторический. Правящая верхушка Молдовы оказалась зараженной бациллой "политического бешенства" от своих европейских "старших товарищей", которые в своей политике исходят из принципа: "Чем хуже отношения с Россией - тем лучше". В силу чего молдавские власти этот принцип модернизировали: "Чем хуже отношения с Приднестровьем - тем лучше". Поэтому от молдавских властей сегодня можно ожидать всё что угодно", - отметил Галинский.
Эксперт также прогнозирует, что в ближайшей перспективе никакого смягчения политики Кишинева в отношении Тирасполя не предвидится.
Акция протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Эксперт: недовольство граждан Молдавии из-за бездействия властей нарастает
Вчера, 10:56
"Более того, находясь вместе с Украиной в крепких объятиях Европейского союза, Молдова, как кролик перед удавом, гипнотически будет двигаться в заданном направлении, всё больше отсекая от себя Приднестровье и Россию", - считает Галинский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Александр Брод - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Молдавия нарушает права жителей Приднестровья, заявил Брод
13 декабря, 17:53
 
