Эксперт рассказал, зачем Молдавия будет давить на Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Молдавия будет давить на Тирасполь, чтобы Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) утвердила план реинтеграции, разработанный Кишиневом вместе с ЕС, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.
"В последние месяцы в средствах массовой информации появилось несколько вбросов касательно совместной разработки Молдовой и отдельными европейскими экспертными структурами некоего плана молдо-приднестровского урегулирования. Это очень похоже на правду. Иначе говоря, замысел, заключается в том, чтобы разработать максимально выгодный, удобный для Молдовы план с помощью и одобрения европейских структур, исключив из его подготовки Приднестровье, а потом додавливать приднестровскую сторону, выламывая руки для его утверждения", - сказал Галинский
Эксперт также считает, что в Кишиневе сейчас рассматривают несколько вариантов решения приднестровского вопроса - либо реализацию исключительно молдавского плана реинтеграции, либо военную интервенцию в Приднестровье.
"Что выберет Молдова - вопрос риторический. Правящая верхушка Молдовы оказалась зараженной бациллой "политического бешенства" от своих европейских "старших товарищей", которые в своей политике исходят из принципа: "Чем хуже отношения с Россией - тем лучше". В силу чего молдавские власти этот принцип модернизировали: "Чем хуже отношения с Приднестровьем - тем лучше". Поэтому от молдавских властей сегодня можно ожидать всё что угодно", - отметил Галинский.
Эксперт также прогнозирует, что в ближайшей перспективе никакого смягчения политики Кишинева в отношении Тирасполя не предвидится.
"Более того, находясь вместе с Украиной в крепких объятиях Европейского союза, Молдова, как кролик перед удавом, гипнотически будет двигаться в заданном направлении, всё больше отсекая от себя Приднестровье и Россию", - считает Галинский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
