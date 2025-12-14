КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются заменить анализ и стратегию лозунгами и самоуспокоением, поэтому уверяют, что полагаться нужно не на нейтралитет, а на внешних союзников, в частности НАТО, Власти Молдавии пытаются заменить анализ и стратегию лозунгами и самоуспокоением, поэтому уверяют, что полагаться нужно не на нейтралитет, а на внешних союзников, в частности НАТО, заявил политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.

« "Власти часто смешивают внешнеполитический статус государства и его реальную обороноспособность. Понятие нейтралитета относится к внешней политике, а собственно обороноспособность - это совокупность природных ресурсов, промышленности, армии и качества управления. Когда стратегию подменяют лозунгами, анализ - страхом, а оборону - самоуспокоением, ни нейтралитет, ни союзники не становятся гарантией безопасности", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.

По его словам, сильное государство остается сильным, будучи нейтральным, а слабое остается уязвимым независимо от того, есть у него союзники или нет.

« "Проблема в том, что значительная часть молдавского политического класса не осознает даже сути самого понятия "устойчивости". Без этого понимания разговор о НАТО остается не стратегией, а формой безответственной политической коммуникации", - подчеркнул эксперт.

Президент Молдавии Майя Санду в 2023 году в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии против вступления республики в НАТО.