В Молдавии, говоря о НАТО, заменяют стратегию лозунгами, заявил эксперт
17:24 14.12.2025
В Молдавии, говоря о НАТО, заменяют стратегию лозунгами, заявил эксперт
В Молдавии, говоря о НАТО, заменяют стратегию лозунгами, заявил эксперт
Власти Молдавии пытаются заменить анализ и стратегию лозунгами и самоуспокоением, поэтому уверяют, что полагаться нужно не на нейтралитет, а на внешних... РИА Новости, 14.12.2025
В Молдавии, говоря о НАТО, заменяют стратегию лозунгами, заявил эксперт

Политолог Лисневский: Молдавия пытается заменить анализ и стратегию лозунгами

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются заменить анализ и стратегию лозунгами и самоуспокоением, поэтому уверяют, что полагаться нужно не на нейтралитет, а на внешних союзников, в частности НАТО, заявил политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
«

"Власти часто смешивают внешнеполитический статус государства и его реальную обороноспособность. Понятие нейтралитета относится к внешней политике, а собственно обороноспособность - это совокупность природных ресурсов, промышленности, армии и качества управления. Когда стратегию подменяют лозунгами, анализ - страхом, а оборону - самоуспокоением, ни нейтралитет, ни союзники не становятся гарантией безопасности", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
16 апреля, 17:22
По его словам, сильное государство остается сильным, будучи нейтральным, а слабое остается уязвимым независимо от того, есть у него союзники или нет.
«

"Проблема в том, что значительная часть молдавского политического класса не осознает даже сути самого понятия "устойчивости". Без этого понимания разговор о НАТО остается не стратегией, а формой безответственной политической коммуникации", - подчеркнул эксперт.

Президент Молдавии Майя Санду в 2023 году в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии против вступления республики в НАТО.
Страны Запада и нынешняя власть во главе с Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии до 2034 года называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Молдавия исключает Приднестровье из переговоров, заявил эксперт
Вчера, 13:43
 
В миреМолдавияМайя СандуНАТОPolitico
 
 
