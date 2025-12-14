Рейтинг@Mail.ru
Молдавия исключает Приднестровье из переговоров, заявил эксперт - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/moldavija-2061957224.html
Молдавия исключает Приднестровье из переговоров, заявил эксперт
Молдавия исключает Приднестровье из переговоров, заявил эксперт - РИА Новости, 14.12.2025
Молдавия исключает Приднестровье из переговоров, заявил эксперт
Молдавия реализует стратегию на исключение Приднестровья из переговорного процесса, заявил РИА Новости заслуженный профессор кафедры государственного управления РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T13:43:00+03:00
2025-12-14T13:43:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
майя санду
виталий игнатьев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251212/moldaviya-2061743429.html
https://ria.ru/20251213/moldavija-2061867822.html
https://ria.ru/20251214/peregovory-2061934329.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, виталий игнатьев, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Майя Санду, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Молдавия исключает Приднестровье из переговоров, заявил эксперт

Галинский: Молдавия стратегически исключает Приднестровье из переговоров

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Молдавия реализует стратегию на исключение Приднестровья из переговорного процесса, заявил РИА Новости заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.
Ранее глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Молдавия отказалась от проведения очередной встречи переговорщиков от Кишинева и Тирасполя в формате "1+1". Он также уточнил, что получил письмо от вице-премьера по реинтеграции Молдавии Валерия Киверя, в котором указано о множестве проблем между Кишиневом и Тирасполем и только позитивная динамика в их разрешении может привести к встрече переговорщиков.
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Молдавия отказалась от встречи в формате "1+1", заявил глава МИД ПМР
12 декабря, 18:59
"Нынешняя молдавская политика - это не ситуация только сегодняшнего дня, а долговременная осознанная стратегия на исключение Приднестровья из переговорного процесса, лишения ее переговорного статуса", - сказал Галинский.
Он напомнил, что с самого начала своей президентской миссии Майя Санду исключила какие-либо переговоры с руководством России и Приднестровья. По его словам, многие эксперты тогда считали, что практика государственных дел заставят президента Молдавии изменить свой подход к Москве и Тирасполю.
"Однако, чем дальше, тем больше становилось очевидным, что это отнюдь не неопытность, а жесткая принципиальная позиция – ее, так сказать, политическое кредо - позиция, выработанная под влиянием евроатлантических структур, в которых Майя Санду в свое время, проходила длительную подготовку и переподготовку. Именно поэтому Санду уничтожила переговорный формат "5+2" и, скорее всего, навсегда", - отметил Галинский.
Александр Брод - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Молдавия нарушает права жителей Приднестровья, заявил Брод
13 декабря, 17:53
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В ПМР объяснили, почему Кишиневу запретили вести переговоры с Тирасполем
Вчера, 10:40
 
В миреМолдавияКишиневТираспольМайя СандуВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала