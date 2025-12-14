Молдавия исключает Приднестровье из переговоров, заявил эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Молдавия реализует стратегию на исключение Приднестровья из переговорного процесса, заявил РИА Новости заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.
Ранее глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Молдавия отказалась от проведения очередной встречи переговорщиков от Кишинева и Тирасполя в формате "1+1". Он также уточнил, что получил письмо от вице-премьера по реинтеграции Молдавии Валерия Киверя, в котором указано о множестве проблем между Кишиневом и Тирасполем и только позитивная динамика в их разрешении может привести к встрече переговорщиков.
"Нынешняя молдавская политика - это не ситуация только сегодняшнего дня, а долговременная осознанная стратегия на исключение Приднестровья из переговорного процесса, лишения ее переговорного статуса", - сказал Галинский.
Он напомнил, что с самого начала своей президентской миссии Майя Санду исключила какие-либо переговоры с руководством России и Приднестровья. По его словам, многие эксперты тогда считали, что практика государственных дел заставят президента Молдавии изменить свой подход к Москве и Тирасполю.
"Однако, чем дальше, тем больше становилось очевидным, что это отнюдь не неопытность, а жесткая принципиальная позиция – ее, так сказать, политическое кредо - позиция, выработанная под влиянием евроатлантических структур, в которых Майя Санду в свое время, проходила длительную подготовку и переподготовку. Именно поэтому Санду уничтожила переговорный формат "5+2" и, скорее всего, навсегда", - отметил Галинский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.