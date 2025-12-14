Молдавия исключает Приднестровье из переговоров, заявил эксперт

"Нынешняя молдавская политика - это не ситуация только сегодняшнего дня, а долговременная осознанная стратегия на исключение Приднестровья из переговорного процесса, лишения ее переговорного статуса", - сказал Галинский.

"Однако, чем дальше, тем больше становилось очевидным, что это отнюдь не неопытность, а жесткая принципиальная позиция – ее, так сказать, политическое кредо - позиция, выработанная под влиянием евроатлантических структур, в которых Майя Санду в свое время, проходила длительную подготовку и переподготовку. Именно поэтому Санду уничтожила переговорный формат "5+2" и, скорее всего, навсегда", - отметил Галинский.