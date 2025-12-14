Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: недовольство граждан Молдавии из-за бездействия властей нарастает - РИА Новости, 14.12.2025
10:56 14.12.2025
Эксперт: недовольство граждан Молдавии из-за бездействия властей нарастает
Эксперт: недовольство граждан Молдавии из-за бездействия властей нарастает
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
молдавия
гагаузия
кишинев
молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Эксперт: недовольство граждан Молдавии из-за бездействия властей нарастает

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Молдове
© Sputnik / Родион Прока
Акция протеста оппозиции в Молдове. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Недовольство граждан Молдавии из-за бездействия властей нарастает и в определенный момент может "взорваться", считает директор молдавского Института социологических исследований IMAS Дору Петруци.
"У нас есть ситуации в обществе, которые больше не терпят отсрочки. Это тикающая социальная бомба", — заявил Петруци в эфире телеканала N4, добавив, что, по его мнению, социальное недовольство в ближайшее время может усилиться.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Молдавии оппозиция раскритиковала рост военных расходов в проекте бюджета
12 декабря, 22:22
Директор IMAS поставил под сомнение способность действующей власти преодолеть порог поддержки на уровне примерно 44–45% среди избирателей внутри страны.
"У нас был результат референдума — около 45% на территории Молдавии. Примерно 44% проголосовали за партию власти. Возникает вопрос: какой план у этого правительства, чтобы выйти за пределы этого порога? Каким образом и за счёт каких инструментов удастся привлечь другие сегменты избирателей? Как их убедить в условиях, когда люди ощущают, что живут всё хуже?" — подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Молдавские коммунисты заявили, что власти доведут страну до революции
6 декабря, 11:05
 
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
 
 
