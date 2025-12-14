https://ria.ru/20251214/mid-2061965847.html
МИД выясняет, есть ли среди пострадавших в Сиднее россияне
Посольство России в Канберре и Генконсульство в Сиднее находятся на связи с местными правоохранительными органами для выяснения информации о наличии российских... РИА Новости, 14.12.2025
Захарова: МИД выясняет информацию о наличии пострадавших граждан РФ в Сиднее