На Крымском мосту усилят меры охраны в новогодние праздники

«

"В преддверии новогодних праздников усилены смены управления ведомственной охраны Минтранса России. С 26 декабря по 11 января планируется выставить 212 контрольных постов, из которых 80 будут оборудованы для ручного досмотра. Это позволит проверять до 17,5 тысяч транспортных средств в сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.