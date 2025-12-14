Мерц заявил, что эпоха Pax Americana для Европы завершилась

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал "лучшей" нынешнюю правящую коалицию Германии и призвал "отремонтировать" страну с нуля.

Заявление Мерца прозвучало на фоне ранее появившейся информации в СМИ о разногласиях в правящей коалиции по ключевым вопросам и ее возможного раскола.

"Нет лучшего правительства, чем эта коалиция ( ХДС/ХСС и СДПГ - ред.)", - заявил Мерц , выступая на съезде входящей в правящий блок ФРГ партии Христианско-социальный союз (ХСС). Трансляцию выступления вел канал Phoenix.

Он заверил, что входящий в правящую коалицию блок ХДС/ХСС продолжит совместную работу с социал-демократами. "Мы будем работать с социал-демократами… Ведь мы твердо намерены показать, что с позиций политического центризма можно решать проблемы. Мы оба, и союз (ХДС/ХСС - ред.), и социал-демократы, полны решимости это сделать. Мы начали эту… работу по оздоровлению (Германии - ред.), - сказал канцлер ФРГ.

Говоря о модернизации Германии, Мерц заявил, что страну необходимо обновить с нуля. "Фундамент (страны - ред.) стабилен. Но его нужно модернизировать и отремонтировать с нуля", - заявил он.

По словам Мерца, Германия отстает от ведущих мировых экономик уже более десяти лет. "Уже более десяти лет мы отстаем. Десятилетия Pax Americana для нас закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои", - сказал он.

Мерц в своей речи также заявил о смене курса в развитии Германии. "Эра идеологии закончилась. Мы показываем, на что способны. То, что мы видели от "Зеленых", закончилось", - резюмировал Мерц.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что блок ХДС/ХСС начал обсуждать различные сценарии развития ситуации, если правящая коалиция с социал-демократами распадется до 2029 года.