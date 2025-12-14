Рейтинг@Mail.ru
00:36 14.12.2025 (обновлено: 07:53 14.12.2025)
Мерц заявил, что эпоха Pax Americana для Европы завершилась
Мерц заявил, что эпоха Pax Americana для Европы завершилась
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал "лучшей" нынешнюю правящую коалицию Германии и призвал "отремонтировать" страну с нуля. РИА Новости, 14.12.2025
в мире, германия, рейнланд-пфальц, фридрих мерц, хдс/хсс, bild, европа
В мире, Германия, Рейнланд-Пфальц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild, Европа
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал "лучшей" нынешнюю правящую коалицию Германии и призвал "отремонтировать" страну с нуля.
Заявление Мерца прозвучало на фоне ранее появившейся информации в СМИ о разногласиях в правящей коалиции по ключевым вопросам и ее возможного раскола.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Начнет конфисковывать". В Германии резко высказались о российских активах
Вчера, 17:07
"Нет лучшего правительства, чем эта коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ - ред.)", - заявил Мерц, выступая на съезде входящей в правящий блок ФРГ партии Христианско-социальный союз (ХСС). Трансляцию выступления вел канал Phoenix.
Он заверил, что входящий в правящую коалицию блок ХДС/ХСС продолжит совместную работу с социал-демократами. "Мы будем работать с социал-демократами… Ведь мы твердо намерены показать, что с позиций политического центризма можно решать проблемы. Мы оба, и союз (ХДС/ХСС - ред.), и социал-демократы, полны решимости это сделать. Мы начали эту… работу по оздоровлению (Германии - ред.), - сказал канцлер ФРГ.
Говоря о модернизации Германии, Мерц заявил, что страну необходимо обновить с нуля. "Фундамент (страны - ред.) стабилен. Но его нужно модернизировать и отремонтировать с нуля", - заявил он.
По словам Мерца, Германия отстает от ведущих мировых экономик уже более десяти лет. "Уже более десяти лет мы отстаем. Десятилетия Pax Americana для нас закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои", - сказал он.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Германии посоветовали властям попросить Путина снова поставлять газ
7 декабря, 18:17
Мерц в своей речи также заявил о смене курса в развитии Германии. "Эра идеологии закончилась. Мы показываем, на что способны. То, что мы видели от "Зеленых", закончилось", - резюмировал Мерц.
Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что блок ХДС/ХСС начал обсуждать различные сценарии развития ситуации, если правящая коалиция с социал-демократами распадется до 2029 года.
Поводом для разговоров о распаде коалиции стало то, что ранее несколько месяцев ХДС/ХСС и СДПГ не могли договориться по законопроекту о военной службе, затем разногласия возникли по пенсионной и налоговой реформам. Некоторые наблюдатели считают, что будущее коалиции может решиться после земельных выборов в Рейнланд-Пфальце 22 марта 2026 года.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
АдГ обвинила правительство Мерца в расколе страны
3 октября, 12:40
 
