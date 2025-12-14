https://ria.ru/20251214/meksika-2061919184.html
Мексика готова принимать российских туристов, заявил эксперт
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Иметь авиасообщение между Россией и Мексикой было бы чудесно, латиноамериканская страна уже готова принимать российских туристов, поделился мнением с РИА Новости глава мексиканской ассоциации городов из списка наследия ЮНЕСКО Хорхе Гонсалес.
По информации посольства Мексики
в РФ
, с которой ранее ознакомилось РИА Новости, представители бюро туризма Мексики ведут переговоры с двумя российскими авиакомпаниями о возможности возобновления прямых чартерных рейсов между странами.
"У нас все есть, чтобы принимать туристов из России. Если бы запустили рейсы, было бы чудесно", - сказал Хорхе Гонсалес агентству.
Собеседник подчеркнул, что сейчас летать по направлению Россия-Мексика приходится с пересадкой, например, в Стамбуле
. При этом в России уже есть опыт выполнения рейсов из Москвы
на соседнюю с Мексикой Кубу
, указал он.
"И почему бы тогда не (запустить – ред.) прямые перелеты из Мехико
в Москву? Так не пришлось бы летать через Стамбул или Дубай", - добавил Гонсалес.
Он также полагает, что мексиканская сторона еще не донесла до россиян всё культурное богатство своей страны. В будущем российские туристы станут посещать исторические города и традиционные праздники Мексики наряду с ее пляжами, надеется собеседник.