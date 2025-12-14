Мексика готова принимать российских туристов, заявил эксперт

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Иметь авиасообщение между Россией и Мексикой было бы чудесно, латиноамериканская страна уже готова принимать российских туристов, поделился мнением с РИА Новости глава мексиканской ассоциации городов из списка наследия ЮНЕСКО Хорхе Гонсалес.

По информации посольства Мексики РФ , с которой ранее ознакомилось РИА Новости, представители бюро туризма Мексики ведут переговоры с двумя российскими авиакомпаниями о возможности возобновления прямых чартерных рейсов между странами.

"У нас все есть, чтобы принимать туристов из России. Если бы запустили рейсы, было бы чудесно", - сказал Хорхе Гонсалес агентству.

Собеседник подчеркнул, что сейчас летать по направлению Россия-Мексика приходится с пересадкой, например, в Стамбуле . При этом в России уже есть опыт выполнения рейсов из Москвы на соседнюю с Мексикой Кубу , указал он.

"И почему бы тогда не (запустить – ред.) прямые перелеты из Мехико в Москву? Так не пришлось бы летать через Стамбул или Дубай", - добавил Гонсалес.