Прощание с послом Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в ЦКБ
Прощание с послом Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в ЦКБ
Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в 11.00 мск в Зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, сообщило... РИА Новости, 14.12.2025
Прощание с послом Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в ЦКБ
Прощание с послом России в КНДР Мацегорой пройдет 16 декабря в Москве