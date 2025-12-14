Рейтинг@Mail.ru
00:52 14.12.2025 (обновлено: 00:53 14.12.2025)
Прощание с послом Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в ЦКБ
Прощание с послом Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в ЦКБ
Прощание с послом Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в ЦКБ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой пройдет 16 декабря в 11.00 мск в Зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, сообщило посольство РФ в КНДР.
"Прощание с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И. Мацегорой состоится 16 декабря 2025 года (вторник) в 11.00 в Зале прощаний Центральной клинической больницы по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25", - говорится в сообщении посольства.
Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мацегора решал вопросы участия бойцов из КНДР в СВО, заявил Путин
9 декабря, 13:26
 
