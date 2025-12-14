https://ria.ru/20251214/lukashenko-2062007447.html
Лукашенко передал Трампу в подарок икону
МИНСК, 14 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал своему американскому коллеге Дональду Трампу в качестве подарка икону, а его супруге Меланье - ювелирное изделие, сообщили
в эфире белорусского телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.
Лукашенко
12-13 декабря провел переговоры со спецпосланником США
в Белоруссии
Джоном Коулом. Через него и были переданы подарки.
"Встреча, как обычно, прошла за закрытыми дверями. В таком формате переговоры будут идти два дня… Наш президент кое-что подготовил для первой пары США. Для Меланьи - утонченное ювелирное изделие, наши белорусские васильки", - сообщили в эфире.
Канал продемонстрировал кадры, на которых Лукашенко передает подарочную коробку Коулу.
"Вот это передашь Меланье. Это славянские", - сказал белорусский президент.
Он также передал вторую подарочную коробку.
"Это наша христианская икона. В Америке
она очень ценная. И Трамп
очень уважает этого (святого - ред.) Николая. Здесь всё написано", - сказал Лукашенко, демонстрируя содержимое коробки и брошюру к подарку.
"Это Трампу и Меланье", - подчеркнул он.
Также были показаны кадры, на которых Лукашенко дал поручение передать Коулу напитки. В сюжете не уточнили, о каких напитках шла речь.
Кроме того, телеканал продемонстрировал кадры общения белорусского президента с Коулом и его супругой, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен, которой он дал интервью и пригласил еще приезжать в Белоруссию. Лукашенко заявил, что Белоруссии и США надо нормализовать отношения.
"И это во многом зависит от него", - сказал он журналистке, напомнив о должности Коула.