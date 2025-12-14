Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко передал Трампу в подарок икону - РИА Новости, 14.12.2025
22:02 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/lukashenko-2062007447.html
Лукашенко передал Трампу в подарок икону
Лукашенко передал Трампу в подарок икону - РИА Новости, 14.12.2025
Лукашенко передал Трампу в подарок икону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал своему американскому коллеге Дональду Трампу в качестве подарка икону, а его супруге Меланье - ювелирное... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T22:02:00+03:00
2025-12-14T22:02:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
америка
александр лукашенко
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
https://ria.ru/20251213/tramp-2061862608.html
https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041218810.html
белоруссия
сша
америка
в мире, белоруссия, сша, америка, александр лукашенко, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Белоруссия, США, Америка, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Лукашенко передал Трампу в подарок икону

Лукашенко передал Трампу в подарок икону, а Меланье ювелирное изделие

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал своему американскому коллеге Дональду Трампу в качестве подарка икону, а его супруге Меланье - ювелирное изделие, сообщили в эфире белорусского телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.
Лукашенко 12-13 декабря провел переговоры со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом. Через него и были переданы подарки.
Дональд Трамп с супругой Меланьей Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Дональд и Мелания Трамп передали личное послание Лукашенко
13 декабря, 17:14
"Встреча, как обычно, прошла за закрытыми дверями. В таком формате переговоры будут идти два дня… Наш президент кое-что подготовил для первой пары США. Для Меланьи - утонченное ювелирное изделие, наши белорусские васильки", - сообщили в эфире.
Канал продемонстрировал кадры, на которых Лукашенко передает подарочную коробку Коулу.
"Вот это передашь Меланье. Это славянские", - сказал белорусский президент.
Он также передал вторую подарочную коробку.
"Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает этого (святого - ред.) Николая. Здесь всё написано", - сказал Лукашенко, демонстрируя содержимое коробки и брошюру к подарку.
"Это Трампу и Меланье", - подчеркнул он.
Также были показаны кадры, на которых Лукашенко дал поручение передать Коулу напитки. В сюжете не уточнили, о каких напитках шла речь.
Кроме того, телеканал продемонстрировал кадры общения белорусского президента с Коулом и его супругой, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен, которой он дал интервью и пригласил еще приезжать в Белоруссию. Лукашенко заявил, что Белоруссии и США надо нормализовать отношения.
"И это во многом зависит от него", - сказал он журналистке, напомнив о должности Коула.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Лукашенко заявил, что ценит письмо Трампа
11 сентября, 15:15
 
В миреБелоруссияСШААмерикаАлександр ЛукашенкоДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала