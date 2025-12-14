https://ria.ru/20251214/lnr-2061973896.html
В ЛНР дрон ВСУ повредил школу искусств
В ЛНР дрон ВСУ повредил школу искусств
Школа искусств в Сватово повреждена в результате удара дрона ВСУ, жертв и пострадавших нет, сообщает правительство ЛНР в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:57:00+03:00
2025-12-14T15:57:00+03:00
2025-12-14T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
вооруженные силы украины
2025
В ЛНР дрон ВСУ повредил школу искусств
