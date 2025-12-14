В Ливане человек погиб при атаке израильского беспилотника

БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Израильский БПЛА атаковал мотоцикл в поселении Ятер на юге Ливана, погиб один человек, говорится в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"Один гражданин погиб и еще один получил ранения в результате атаки вражеского израильского беспилотника в поселении Ятер на юге страны",- написано в заявлении.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 350 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
