В Ливане человек погиб при атаке израильского беспилотника

"Один гражданин погиб и еще один получил ранения в результате атаки вражеского израильского беспилотника в поселении Ятер на юге страны",- написано в заявлении.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 350 человек, более 680 получили ранения.