Лазар: заложники в Газе говорят, что им предлагали сменить веру

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Освобождённые из плена в секторе Газа заложники говорят, что удерживавшие их радикалы требовали от них сменить религию, сообщил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, в ходе которой ХАМАС захватил более 200 заложников. Среди них были уроженец Донецка Максим Харкин, российский гражданин Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова и невеста Сапир Коэн. Наталья Труфанова и Сапир Коэн провели в плену 52 дня, а Александр Труфанов был освобожден 15 февраля 2025 года в рамках сделки о прекращении огня. 13 октября 2025 года был освобождён Максим Харкин, мать которого является гражданкой РФ.
"Заложники говорят, что им в какой-то момент предлагали сменить веру – обещали тогда жизнь, как в раю, с хорошим питанием, обеспеченностью всем, братство. Но нет ни одного заложника, который согласился", – рассказал РИА Новости Лазар.
По его мнению, российские заложники, с которыми он общался, в плену стали более религиозными. "Да, это так", – сказал главный раввин России, отвечая на вопрос о том, усилило ли пребывание в заложниках религиозность Харкина и Труфанова.
Труфанов ранее рассказывал журналистам в Москве, что уверовал в Бога и начал изучать иудаизм. На праздновании нового года хасидизма в Москве 9 декабря Лазар сообщил, что Харкин и его мать Наталья Харкин отправятся в Нью-Йорк, чтобы помолиться на могиле почитаемого хасидами любавичского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в благодарность за освобождение.