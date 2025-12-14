Лазар: заложники в Газе говорят, что им предлагали сменить веру

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Освобождённые из плена в секторе Газа заложники говорят, что удерживавшие их радикалы требовали от них сменить религию, сообщил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.

"Заложники говорят, что им в какой-то момент предлагали сменить веру – обещали тогда жизнь, как в раю, с хорошим питанием, обеспеченностью всем, братство. Но нет ни одного заложника, который согласился", – рассказал РИА Новости Лазар .

По его мнению, российские заложники, с которыми он общался, в плену стали более религиозными. "Да, это так", – сказал главный раввин России, отвечая на вопрос о том, усилило ли пребывание в заложниках религиозность Харкина и Труфанова.