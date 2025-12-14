https://ria.ru/20251214/lazar-2061911993.html
Главный раввин России рассказал о дружбе с главным раввином Одессы
Главный раввин России рассказал о дружбе с главным раввином Одессы - РИА Новости, 14.12.2025
Главный раввин России рассказал о дружбе с главным раввином Одессы
Главный раввин России Берл Лазар рассказал в интервью РИА Новости о дружбе со времён учёбы с главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T05:32:00+03:00
2025-12-14T05:32:00+03:00
2025-12-14T05:32:00+03:00
религия
россия
одесса
нью-йорк (город)
берл лазар
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101990/98/1019909884_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_b9fa4eed7865328b381984543344fe46.jpg
https://ria.ru/20251210/professiya-2061184693.html
https://ria.ru/20250213/svadba-1998987205.html
россия
одесса
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101990/98/1019909884_77:0:700:467_1920x0_80_0_0_44890533459793f7070b9b423553ac54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одесса, нью-йорк (город), берл лазар, религия
Религия, Россия, Одесса, Нью-Йорк (город), Берл Лазар, Религия
Главный раввин России рассказал о дружбе с главным раввином Одессы
РИА Новости: Берл Лазар рассказал о дружбе с главным раввином Одессы Вольфом