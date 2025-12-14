Рейтинг@Mail.ru
Главный раввин России рассказал о дружбе с главным раввином Одессы - РИА Новости, 14.12.2025
Религия
Религия
 
05:32 14.12.2025
Главный раввин России рассказал о дружбе с главным раввином Одессы
Главный раввин России рассказал о дружбе с главным раввином Одессы - РИА Новости, 14.12.2025
Главный раввин России рассказал о дружбе с главным раввином Одессы
Главный раввин России Берл Лазар рассказал в интервью РИА Новости о дружбе со времён учёбы с главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом. РИА Новости, 14.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Религия, Россия, Одесса, Нью-Йорк (город), Берл Лазар, Религия
Главный раввин России рассказал о дружбе с главным раввином Одессы

РИА Новости: Берл Лазар рассказал о дружбе с главным раввином Одессы Вольфом

© РИА Новости / Мария ВасиленкоГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Мария Василенко
Главный раввин России Берл Лазар. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар рассказал в интервью РИА Новости о дружбе со времён учёбы с главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом.
С 1982 года по 1988 год Лазар учился в ешиве (высшем духовном учебном заведении в иудаизме) "Томхей Тмимим" в Нью-Йорке, по окончании которой получил диплом раввина и звание иудейского религиозного судьи-даяна, сообщает сайт Главного раввината России.
Главный раввин России Берл Лазар на выставке Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Главный раввин России назвал самую востребованную в мире профессию
10 декабря, 17:24
"У нас сохранилась дружба и с раввином на Украине (главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом - ред.), с которым я учился в ешиве", - сказал РИА Новости Лазар.
В феврале 2025 года сын Вольфа Шолем женился на дочери Лазара Ривке, свадьба состоялась в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима.
Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Иерусалиме проходит свадьба дочери Берла Лазара и сына раввина Одессы
13 февраля, 02:10
 
РелигияРоссияОдессаНью-Йорк (город)Берл ЛазарРелигия
 
 
