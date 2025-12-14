Глава МИД Ирана обсудит с Лавровым ядерную проблематику

ТЕГЕРАН, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит с визитом Белоруссию 15 декабря и Россию 16-17 декабря, планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ядерную проблематику, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Визит главы МИД в Белоруссию и Россию начнется сегодня вечером (в воскресенье 14 декабря - ред.). В понедельник (15 декабря - ред.) у него будут встречи в Белоруссии как со своим коллегой, так и с рядом других высокопоставленных лиц этой страны. На вторник и среду (16-17 декабря - ред.) у министра назначены встречи с представителями российских властей", - рассказал Багаи агентству.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана уточнил, что 16 декабря Аракчи встретится с представителями Госдумы, 17 декабря - с Сергеем Лавровым.
Багаи подчеркнул, что Россия - страна, с которой у Ирана очень хорошие двусторонние отношения и с которой исламская республика всегда проводила консультации на региональном и международном уровне, в том числе в международных организациях, поэтому ряд тем обсуждаются между Москвой и Тегераном на каждой встрече.
В сфере двусторонних отношений, уточнил он, будут обсуждаться экономика и такие аспекты технического характера, как торговля, энергетика и логистика, обсуждение же региональной и международной повестки будет включать в себя вопросы мира и безопасности в Закавказье и на Ближнем Востоке.
"Учитывая, что европейские страны, особенно в течение последних месяцев, злоупотребили (участием - ред.) международных институтов для реализации своих планов оказания давления на Иран, и принимая во внимание, что Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН, одной из тем, которые будут обсуждаться (в ходе визита главы МИД Ирана в РФ - ред.), обязательно будет иранский ядерный вопрос", - добавил Багаи.