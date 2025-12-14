Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана обсудит с Лавровым ядерную проблематику - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/lavrov-2061949053.html
Глава МИД Ирана обсудит с Лавровым ядерную проблематику
Глава МИД Ирана обсудит с Лавровым ядерную проблематику - РИА Новости, 14.12.2025
Глава МИД Ирана обсудит с Лавровым ядерную проблематику
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит с визитом Белоруссию 15 декабря и Россию 16-17 декабря, планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ядерную... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:39:00+03:00
2025-12-14T12:39:00+03:00
в мире
иран
россия
белоруссия
аббас аракчи
сергей лавров
госдума рф
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001570197_0:281:2949:1940_1920x0_80_0_0_0b59bf2664cfc67dfd5d5dcebb922f8a.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061630997.html
https://ria.ru/20251214/iran-2061938426.html
иран
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001570197_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9e2a725bfdd4924a6aa20ed16dae8044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, белоруссия, аббас аракчи, сергей лавров, госдума рф, оон
В мире, Иран, Россия, Белоруссия, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Госдума РФ, ООН
Глава МИД Ирана обсудит с Лавровым ядерную проблематику

Глава МИД Ирана Аракчи планирует обсудить с Лавровым ядерный вопрос

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит с визитом Белоруссию 15 декабря и Россию 16-17 декабря, планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ядерную проблематику, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Визит главы МИД в Белоруссию и Россию начнется сегодня вечером (в воскресенье 14 декабря - ред.). В понедельник (15 декабря - ред.) у него будут встречи в Белоруссии как со своим коллегой, так и с рядом других высокопоставленных лиц этой страны. На вторник и среду (16-17 декабря - ред.) у министра назначены встречи с представителями российских властей", - рассказал Багаи агентству.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде. 12 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин заявил о плотном контакте с Ираном по ядерной программе
12 декабря, 12:35
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана уточнил, что 16 декабря Аракчи встретится с представителями Госдумы, 17 декабря - с Сергеем Лавровым.
Багаи подчеркнул, что Россия - страна, с которой у Ирана очень хорошие двусторонние отношения и с которой исламская республика всегда проводила консультации на региональном и международном уровне, в том числе в международных организациях, поэтому ряд тем обсуждаются между Москвой и Тегераном на каждой встрече.
В сфере двусторонних отношений, уточнил он, будут обсуждаться экономика и такие аспекты технического характера, как торговля, энергетика и логистика, обсуждение же региональной и международной повестки будет включать в себя вопросы мира и безопасности в Закавказье и на Ближнем Востоке.
"Учитывая, что европейские страны, особенно в течение последних месяцев, злоупотребили (участием - ред.) международных институтов для реализации своих планов оказания давления на Иран, и принимая во внимание, что Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН, одной из тем, которые будут обсуждаться (в ходе визита главы МИД Ирана в РФ - ред.), обязательно будет иранский ядерный вопрос", - добавил Багаи.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Глава МИД Ирана посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время
Вчера, 11:22
 
В миреИранРоссияБелоруссияАббас АракчиСергей ЛавровГосдума РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала