Глава МИД Ирана во время визита в Россию встретится с Лавровым - РИА Новости, 14.12.2025
11:41 14.12.2025 (обновлено: 12:02 14.12.2025)
Глава МИД Ирана во время визита в Россию встретится с Лавровым
Глава МИД Ирана во время визита в Россию встретится с Лавровым

Глава МИД Ирана Аракчи планирует встретиться с Лавровым и депутатами Госдумы

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время своего визита в Россию планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с российскими депутатами, а во время визита в Белоруссию - с президентом Александром Лукашенко, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.
Ранее в воскресенье Багаи сообщил, что глава МИД исламской республики начнет свой визит в Россию и Белоруссию в течение следующих двух-трех дней.
"Во время визита в Беларусь будут проведены переговоры с главой МИД, президентом и некоторыми другими официальными лицами… Что касается России, запланированы заседания с главой МИД и депутатами Думы", - сказал Аракчи во время брифинга.
Официальный представитель МИД отметил, что в Белоруссии переговоры коснутся экономических и торговых вопросов двусторонних отношений. Стороны обсудят и подпишут два-три заранее подготовленных документа в различных сферах сотрудничества.
Во время визита в Россию же, по словам Багаи, предметом переговоров станут различные вопросы как на двустороннем, так и на региональном и международном уровнях.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что визит Аракчи в Москву запланирован на 16-17 декабря.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Глава МИД Ирана посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время
