Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи

© Фото : МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи

Глава МИД Ирана во время визита в Россию встретится с Лавровым

ТЕГЕРАН, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время своего визита в Россию планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с российскими депутатами, а во время визита в Белоруссию - с президентом Александром Лукашенко, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

Ранее в воскресенье Багаи сообщил, что глава МИД исламской республики начнет свой визит в Россию Белоруссию в течение следующих двух-трех дней.

"Во время визита в Беларусь будут проведены переговоры с главой МИД, президентом и некоторыми другими официальными лицами… Что касается России, запланированы заседания с главой МИД и депутатами Думы", - сказал Аракчи во время брифинга.

Официальный представитель МИД отметил, что в Белоруссии переговоры коснутся экономических и торговых вопросов двусторонних отношений. Стороны обсудят и подпишут два-три заранее подготовленных документа в различных сферах сотрудничества.

Во время визита в Россию же, по словам Багаи, предметом переговоров станут различные вопросы как на двустороннем, так и на региональном и международном уровнях.