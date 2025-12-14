Рейтинг@Mail.ru
Запад хочет переформатировать БиГ, заявил Лавров - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/lavrov-2061904401.html
Запад хочет переформатировать БиГ, заявил Лавров
Запад хочет переформатировать БиГ, заявил Лавров - РИА Новости, 14.12.2025
Запад хочет переформатировать БиГ, заявил Лавров
Запад развернул против сербов эшелонированную кампанию, ставка сделана на переформатирование Боснии и Герцеговины посредством ее унитаризации через лишение... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T02:41:00+03:00
2025-12-14T02:41:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
россия
республика сербская
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
https://ria.ru/20250829/posol-2038241659.html
https://ria.ru/20250828/rossija-2037991237.html
босния и герцеговина
россия
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босния и герцеговина, россия, республика сербская, сергей лавров, нато
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Республика Сербская, Сергей Лавров, НАТО
Запад хочет переформатировать БиГ, заявил Лавров

Лавров: Запад развернул против Боснии и Герцеговины эшелонированную кампанию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад развернул против сербов эшелонированную кампанию, ставка сделана на переформатирование Боснии и Герцеговины посредством ее унитаризации через лишение сербов и хорватов дейтонских прав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Яростное сопротивление в западных столицах вызвало стремление Республики Сербской последовательно защищать свои законные права и особый автономный статус своего энтитета, а также противостоять планам по втягиванию Боснии и Герцеговины в НАТО вопреки воле ее народов. При этом столица РС Баня-Лука задействовала - и задействует - исключительно инструменты, предусмотренные Мирным соглашением. Запад же развернул против сербов эшелонированную кампанию. Ставка сделана на переформатирование страны посредством ее унитаризации через лишение сербов и хорватов дейтонских прав", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".
Вид города Сараево, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Посол назвал цель Запада в отношении Боснии и Герцеговины
29 августа, 08:35
Под предлогом якобы обеспечения функциональности госаппарата Боснии и Герцеговины навязывается так называемая гражданская концепция, призванная размыть идентичность государствообразующих народов, отметил министр.
"Реальная же цель - создать такие условия, при которых политэлиты лишь одного из трех народов БиГ могли бы беспрепятственно реализовывать диктуемую извне повестку дня в ущерб интересам других боснийских сторон", - указал он.
Лавров подчеркнул, что подобные авантюры имеют самую негативную проекцию на ситуацию в регионе.
"Вспомним, что в свое время именно одностороннее объявление властями Республики Боснии и Герцеговины независимости от Югославии – в обход мнения боснийских сербов – положило начало гражданской войне", - заключил министр.
Статья Лаврова посвящена 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине.
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Россия не будет в стороне от событий в Республике Сербской, заявил посол
28 августа, 03:34
 
В миреБосния и ГерцеговинаРоссияРеспублика СербскаяСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала