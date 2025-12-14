Запад хочет переформатировать БиГ, заявил Лавров

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад развернул против сербов эшелонированную кампанию, ставка сделана на переформатирование Боснии и Герцеговины посредством ее унитаризации через лишение сербов и хорватов дейтонских прав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Яростное сопротивление в западных столицах вызвало стремление Республики Сербской последовательно защищать свои законные права и особый автономный статус своего энтитета, а также противостоять планам по втягиванию Боснии и Герцеговины в НАТО вопреки воле ее народов. При этом столица РС Баня-Лука задействовала - и задействует - исключительно инструменты, предусмотренные Мирным соглашением. Запад же развернул против сербов эшелонированную кампанию. Ставка сделана на переформатирование страны посредством ее унитаризации через лишение сербов и хорватов дейтонских прав", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".
Посол назвал цель Запада в отношении Боснии и Герцеговины
29 августа, 08:35
Под предлогом якобы обеспечения функциональности госаппарата Боснии и Герцеговины навязывается так называемая гражданская концепция, призванная размыть идентичность государствообразующих народов, отметил министр.
"Реальная же цель - создать такие условия, при которых политэлиты лишь одного из трех народов БиГ могли бы беспрепятственно реализовывать диктуемую извне повестку дня в ущерб интересам других боснийских сторон", - указал он.
Лавров подчеркнул, что подобные авантюры имеют самую негативную проекцию на ситуацию в регионе.
"Вспомним, что в свое время именно одностороннее объявление властями Республики Боснии и Герцеговины независимости от Югославии – в обход мнения боснийских сербов – положило начало гражданской войне", - заключил министр.
Статья Лаврова посвящена 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине.