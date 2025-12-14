МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Институт высокого представителя в Боснии и Герцеговине является одним из главных источников нестабильности, он превратился в марионеточную структуру Запада, Институт высокого представителя в Боснии и Герцеговине является одним из главных источников нестабильности, он превратился в марионеточную структуру Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Одним из главных источников нестабильности в Боснии и Герцеговине стал институт высокого представителя. Задуманный как вспомогательный механизм международного надзора за гражданскими аспектами урегулирования, он постепенно превратился в марионеточную структуру, позволяющую западным кукловодам практически неограниченно вмешиваться во внутренние дела БиГ", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".

Вместо своей прямой дейтонской функции - содействия диалогу между боснийскими сторонами - высокие представители, все как один представляющие западное сообщество, вершат правовое насилие над суверенной страной, отметил министр.

"Намеренно провоцируют внутриполитическую турбулентность, дабы оправдывать этим необходимость сохранения протектората над БиГ. При этом ответственность за кризисное положение дел бездоказательно перекладывается на Республику Сербскую", - добавил он.

Маски были окончательно сброшены после келейного "назначения" на должность высокого представителя отставного немецкого политика Кристиана Шмидта - даже без попыток соблюсти хотя бы видимость законности, наперекор всем процедурам. Вполне в духе пресловутого "порядка, основанного на правилах", указал Лавров.

"Юридически ничтожные "постановления" самозваного "высокого представителя", не имеющего мандата Совета Безопасности ООН , противоречат демократическим началам, наносят неустранимый ущерб внутрибоснийскому диалогу", - заключил министр.