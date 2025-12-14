Рейтинг@Mail.ru
Институт высокого представителя в БиГ стал марионеткой, заявил Лавров - РИА Новости, 14.12.2025
02:34 14.12.2025
Институт высокого представителя в БиГ стал марионеткой, заявил Лавров
Институт высокого представителя в БиГ стал марионеткой, заявил Лавров - РИА Новости, 14.12.2025
Институт высокого представителя в БиГ стал марионеткой, заявил Лавров
Институт высокого представителя в Боснии и Герцеговине является одним из главных источников нестабильности, он превратился в марионеточную структуру Запада,... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T02:34:00+03:00
2025-12-14T02:34:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
россия
сергей лавров
оон
https://ria.ru/20251214/lavrov-2061903764.html
https://ria.ru/20251002/peskov-2045936745.html
босния и герцеговина
россия
в мире, босния и герцеговина, россия, сергей лавров, оон
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Сергей Лавров, ООН
Институт высокого представителя в БиГ стал марионеткой, заявил Лавров

Лавров: институт высокого представителя в БиГ является источником нестабильности

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Институт высокого представителя в Боснии и Герцеговине является одним из главных источников нестабильности, он превратился в марионеточную структуру Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одним из главных источников нестабильности в Боснии и Герцеговине стал институт высокого представителя. Задуманный как вспомогательный механизм международного надзора за гражданскими аспектами урегулирования, он постепенно превратился в марионеточную структуру, позволяющую западным кукловодам практически неограниченно вмешиваться во внутренние дела БиГ", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Лавров рассказал, как можно достичь стабильности на Балканах
02:31
02:31
Вместо своей прямой дейтонской функции - содействия диалогу между боснийскими сторонами - высокие представители, все как один представляющие западное сообщество, вершат правовое насилие над суверенной страной, отметил министр.
"Намеренно провоцируют внутриполитическую турбулентность, дабы оправдывать этим необходимость сохранения протектората над БиГ. При этом ответственность за кризисное положение дел бездоказательно перекладывается на Республику Сербскую", - добавил он.
Маски были окончательно сброшены после келейного "назначения" на должность высокого представителя отставного немецкого политика Кристиана Шмидта - даже без попыток соблюсти хотя бы видимость законности, наперекор всем процедурам. Вполне в духе пресловутого "порядка, основанного на правилах", указал Лавров.
"Юридически ничтожные "постановления" самозваного "высокого представителя", не имеющего мандата Совета Безопасности ООН, противоречат демократическим началам, наносят неустранимый ущерб внутрибоснийскому диалогу", - заключил министр.
Статья Лаврова посвящена 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков: Россия поднимет вопрос о возвращении к дейтонским соглашениям
2 октября, 17:58
2 октября, 17:58
 
В миреБосния и ГерцеговинаРоссияСергей ЛавровООН
 
 
