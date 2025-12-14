Лавров назвал создание военных альянсов с Приштиной опасной тенденцией

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Шаги Запада по формированию незаконной косовоалбанской "армии", создание военных альянсов с Приштиной является опасной тенденцией наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Признав односторонне провозглашенную "независимость" края, они (западные покровители Приштины - ред.) продолжают поощрять чинимый приштинской "верхушкой" сербофобский беспредел, включая шаги по формированию незаконной косовоалбанской "армии". Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".
Вучич заявил о более 700 нападениях на сербов в Косово и Метохии
9 октября, 21:57
Россия видит в этом и прямое нарушение дейтонских договоренностей, подчеркнул министр.
Статья Лаврова посвящена 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине.
Премьер Сербии обвинил полицию Косово в терроре
27 декабря 2024, 17:02