02:28 14.12.2025
Лавров назвал создание военных альянсов с Приштиной опасной тенденцией
Лавров назвал создание военных альянсов с Приштиной опасной тенденцией
в мире
приштина
россия
балканы
сергей лавров
в мире, приштина, россия, балканы, сергей лавров
В мире, Приштина, Россия, Балканы, Сергей Лавров
Лавров назвал создание военных альянсов с Приштиной опасной тенденцией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Шаги Запада по формированию незаконной косовоалбанской "армии", создание военных альянсов с Приштиной является опасной тенденцией наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Признав односторонне провозглашенную "независимость" края, они (западные покровители Приштины - ред.) продолжают поощрять чинимый приштинской "верхушкой" сербофобский беспредел, включая шаги по формированию незаконной косовоалбанской "армии". Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".
Россия видит в этом и прямое нарушение дейтонских договоренностей, подчеркнул министр.
Статья Лаврова посвящена 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине.
