Латвия опозорилась из-за визита президента Польши
10:55 14.12.2025 (обновлено: 12:42 14.12.2025)
Латвия опозорилась из-за визита президента Польши
Латвия опозорилась из-за визита президента Польши

Sputnik: президенту Польши подали грязный автомобиль в Латвии

© Фото : соцсетиПрезиденту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Латвия оказалась в центре скандала из-за визита президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает агентство Sputnik.
"Скандал. Президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль. Фотография и негативные комментарии разлетелись в соцсетях", — говорится в материале.

По данным агентства, представитель МИД Польши Мацей Вевиорс заявил, что транспортировка делегации — обязанность принимающей страны.
Дипломат таже подчеркнул, что в этот день в Риге шел дождь, а в аэропорту нет автомойки, уточняется в тексте.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Президент Польши не поедет на Украину, куда его пригласил Зеленский
9 декабря, 01:37
 
В миреПольшаЛатвияКароль Навроцкий
 
 
