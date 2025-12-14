https://ria.ru/20251214/latviya-2061935942.html
Латвия опозорилась из-за визита президента Польши
Латвия опозорилась из-за визита президента Польши - РИА Новости, 14.12.2025
Латвия опозорилась из-за визита президента Польши
Латвия оказалась в центре скандала из-за визита президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает агентство Sputnik. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T10:55:00+03:00
2025-12-14T10:55:00+03:00
2025-12-14T12:42:00+03:00
Латвия опозорилась из-за визита президента Польши
Sputnik: президенту Польши подали грязный автомобиль в Латвии