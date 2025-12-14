https://ria.ru/20251214/kuban-2061971409.html
Фрагменты БПЛА вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ
Фрагменты БПЛА вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ - РИА Новости, 14.12.2025
Фрагменты БПЛА вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ
Фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:42:00+03:00
2025-12-14T15:42:00+03:00
2025-12-14T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край
Фрагменты БПЛА вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ
В Краснодарском крае фрагменты беспилотника вызвали пожар рядом с Афипским НПЗ