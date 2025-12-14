Рейтинг@Mail.ru
ЕС ходит вокруг российских активов, как вороватый кот, заявил Константинов - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/krym-2061956810.html
ЕС ходит вокруг российских активов, как вороватый кот, заявил Константинов
ЕС ходит вокруг российских активов, как вороватый кот, заявил Константинов - РИА Новости, 14.12.2025
ЕС ходит вокруг российских активов, как вороватый кот, заявил Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил решение Евросоюза заморозить российские активы с повадками вороватого кота. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T13:41:00+03:00
2025-12-14T13:41:00+03:00
россия
европа
украина
владимир константинов
кайя каллас
антониу кошта
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023825868_0:138:3160:1916_1920x0_80_0_0_1b895cec3d89528b26db61fc92448bac.jpg
https://ria.ru/20251213/plan-2061859653.html
https://ria.ru/20251213/aktivy-2061863755.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023825868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5568e69ab319d1f1e4c2b5b40646d7ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, украина, владимир константинов, кайя каллас, антониу кошта, евросоюз, евросовет
Россия, Европа, Украина, Владимир Константинов, Кайя Каллас, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
ЕС ходит вокруг российских активов, как вороватый кот, заявил Константинов

Константинов сравнил ЕС с вороватым котом из-за заморозки активов России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил решение Евросоюза заморозить российские активы с повадками вороватого кота.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Четыре страны выступили против плана ЕС по активам России, пишут СМИ
13 декабря, 16:52
"Они вокруг этих активов ходят, как вороватый кот вокруг сметаны: и сожрать хочется, но и последствия известны. Но отойти в сторону тоже не получается: уж больно хочется до сметаны добраться. Потому вместо того, чтобы просто украсть наши деньги, руководству ЕС приходится изобретать разные хитрые способы, как бы к ним приблизиться, но так, чтобы неминуемое возмездие не настигло", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, среди стран-членов ЕС растут настроения в пользу восстановления нормальных отношений с Россией.
"Без возвращения нам украденного это невозможно. И, неровен час, какая-то из стран Евросоюза возьмет, да и ветирует эту блокировку. И придется эти деньги России отдавать. Кстати, не удивлюсь, что тогда окажется, что они уже давно потрачены: от этих европейских жуликов всего можно ожидать. Уверен, руководство нашей страны готово к любым последствиям этого решения и при необходимости ответит адекватно, незамедлительно и жёстко", - подчеркнул Константинов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В ГД предупредили ЕС о последствиях решения о бессрочной заморозке активов
13 декабря, 17:26
 
РоссияЕвропаУкраинаВладимир КонстантиновКайя КалласАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала