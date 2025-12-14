ЕС ходит вокруг российских активов, как вороватый кот, заявил Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил решение Евросоюза заморозить российские активы с повадками вороватого кота.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Они вокруг этих активов ходят, как вороватый кот вокруг сметаны: и сожрать хочется, но и последствия известны. Но отойти в сторону тоже не получается: уж больно хочется до сметаны добраться. Потому вместо того, чтобы просто украсть наши деньги, руководству ЕС приходится изобретать разные хитрые способы, как бы к ним приблизиться, но так, чтобы неминуемое возмездие не настигло", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, среди стран-членов ЕС растут настроения в пользу восстановления нормальных отношений с Россией.
"Без возвращения нам украденного это невозможно. И, неровен час, какая-то из стран Евросоюза возьмет, да и ветирует эту блокировку. И придется эти деньги России отдавать. Кстати, не удивлюсь, что тогда окажется, что они уже давно потрачены: от этих европейских жуликов всего можно ожидать. Уверен, руководство нашей страны готово к любым последствиям этого решения и при необходимости ответит адекватно, незамедлительно и жёстко", - подчеркнул Константинов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.