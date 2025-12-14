ЕС ходит вокруг российских активов, как вороватый кот, заявил Константинов

"Без возвращения нам украденного это невозможно. И, неровен час, какая-то из стран Евросоюза возьмет, да и ветирует эту блокировку. И придется эти деньги России отдавать. Кстати, не удивлюсь, что тогда окажется, что они уже давно потрачены: от этих европейских жуликов всего можно ожидать. Уверен, руководство нашей страны готово к любым последствиям этого решения и при необходимости ответит адекватно, незамедлительно и жёстко", - подчеркнул Константинов.