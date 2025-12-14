Рейтинг@Mail.ru
В сообщении с Крымом задерживаются пять поездов
10:02 14.12.2025
В сообщении с Крымом задерживаются пять поездов
В сообщении с Крымом задерживаются пять поездов
Пять пассажирских поездов в сообщении с Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются в пути следования, сообщает "Гранд Сервис... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T10:02:00+03:00
2025-12-14T10:02:00+03:00
В сообщении с Крымом задерживаются пять поездов

Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал Симферополя
Железнодорожный вокзал Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в медиабанк
Железнодорожный вокзал Симферополя. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пять пассажирских поездов в сообщении с Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются в пути следования, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
Причины задержки поездов не указаны.
"В пути следования задерживаются 5 поездов "Таврия". Время опоздания на 09.00 мск: в Крым: №327 КисловодскСимферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 2 часа, №92 Москва– Севастополь , отправлением 12 декабря, задерживается на полчаса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из Крыма задерживаются три поезда: №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов, №092 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, - на 6 часов, а также №075 Симферополь – Омск, отправлением 13 декабря, - на 4 часа
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечает перевозчик.
