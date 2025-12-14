В Кремле прокомментировали слова Рютте о подготовке к войне с Россией

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости подготовки к войне с Россией, сообщив, что это заявление представителя поколения, которое забыло, что такое Вторая мировая.
В четверг Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
"Ну, это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война", - сказал Песков журналисту "России1" Павлу Зарубину.
