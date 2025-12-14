Россияне набрали автокредитов почти на три триллиона рублей

Банковский портфель автокредитов на 1 ноября увеличился до 2,96 триллиона рублей, что почти на 14% больше уровня годом ранее. Тогда на руках россиян было таких ссуд на 2,6 триллиона рублей.

При этом с начала года портфель увеличился всего на 355,2 миллиарда рублей, а в прошлом году за 10 месяцев прирост составил существенно больше - 845,3 миллиарда.