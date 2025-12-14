https://ria.ru/20251214/kredit-2061916277.html
Россияне набрали автокредитов почти на три триллиона рублей
Объем автокредитования россиян по итогам октября достиг рекордных 2,96 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. РИА Новости, 14.12.2025
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Объем автокредитования россиян по итогам октября достиг рекордных 2,96 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Банковский портфель автокредитов на 1 ноября увеличился до 2,96 триллиона рублей, что почти на 14% больше уровня годом ранее. Тогда на руках россиян было таких ссуд на 2,6 триллиона рублей.
При этом с начала года портфель увеличился всего на 355,2 миллиарда рублей, а в прошлом году за 10 месяцев прирост составил существенно больше - 845,3 миллиарда.