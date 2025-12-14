https://ria.ru/20251214/kosovo-2061902501.html
Самопровозглашенное Косово отправило гумпомощь в сектор Газа
Самопровозглашенное Косово отправило гумпомощь в сектор Газа - РИА Новости, 14.12.2025
Самопровозглашенное Косово отправило гумпомощь в сектор Газа
Самопровозглашенная республика Косово отправила через Турцию груз гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил косовоалбанский "премьер" с техническим мандатом... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T02:07:00+03:00
2025-12-14T02:07:00+03:00
2025-12-14T02:07:00+03:00
в мире
турция
косово
мерсин (провинция)
альбин курти
дональд трамп
красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
https://ria.ru/20251113/gaza-2054634135.html
турция
косово
мерсин (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, косово, мерсин (провинция), альбин курти, дональд трамп, красный крест
В мире, Турция, Косово, Мерсин (провинция), Альбин Курти, Дональд Трамп, Красный Крест
Самопровозглашенное Косово отправило гумпомощь в сектор Газа
Самопровозглашенное Косово через Турцию отправило гумпомощь в сектор Газа