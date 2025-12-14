Рейтинг@Mail.ru
Самопровозглашенное Косово отправило гумпомощь в сектор Газа - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/kosovo-2061902501.html
Самопровозглашенное Косово отправило гумпомощь в сектор Газа
Самопровозглашенное Косово отправило гумпомощь в сектор Газа - РИА Новости, 14.12.2025
Самопровозглашенное Косово отправило гумпомощь в сектор Газа
Самопровозглашенная республика Косово отправила через Турцию груз гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил косовоалбанский "премьер" с техническим мандатом... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T02:07:00+03:00
2025-12-14T02:07:00+03:00
в мире
турция
косово
мерсин (провинция)
альбин курти
дональд трамп
красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
https://ria.ru/20251113/gaza-2054634135.html
турция
косово
мерсин (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, косово, мерсин (провинция), альбин курти, дональд трамп, красный крест
В мире, Турция, Косово, Мерсин (провинция), Альбин Курти, Дональд Трамп, Красный Крест
Самопровозглашенное Косово отправило гумпомощь в сектор Газа

Самопровозглашенное Косово через Турцию отправило гумпомощь в сектор Газа

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово отправила через Турцию груз гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил косовоалбанский "премьер" с техническим мандатом Альбин Курти.
"Косовская гуманитарная помощь для жителей сектора Газа официально отправилась из порта Мерсин в Турции. Пакет включает палатки, продукты, одеяла и 158 тысяч горячих блюд для нуждающихся граждан. Решение было принято ещё в январе, но его осуществление стало возможным благодаря мирному соглашению под эгидой президента США Дональда Трампа", - написал Курти в соцсети Х.
Он также поблагодарил власти Турции и Красный крест за помощь в проведении этой гуманитарной операции.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали обеспечить доступ к помощи для жителей Газы
13 ноября, 01:35
 
В миреТурцияКосовоМерсин (провинция)Альбин КуртиДональд ТрампКрасный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала