https://ria.ru/20251214/kolumbija-2062003174.html
В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек
В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек - РИА Новости, 14.12.2025
В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли и 20 получили ранения в результате ДТП со школьным автобусом на северо-западе Колумбии. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T21:00:00+03:00
2025-12-14T21:00:00+03:00
2025-12-14T21:00:00+03:00
в мире
антиокия
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021642950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f4504e23aa4522b006ab5282bc0baa0.jpg
https://ria.ru/20250301/bolivija-2002485659.html
антиокия
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021642950_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_205d8361c93aa479fce52bde7abb0a42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антиокия, колумбия
В мире, Антиокия, Колумбия
В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек
В Колумбии в ДТП с автобусом погибли 16 человек погибли и 20 получили ранения