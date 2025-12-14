Рейтинг@Mail.ru
21:00 14.12.2025
В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек
В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли и 20 получили ранения в результате ДТП со школьным автобусом на северо-западе Колумбии. РИА Новости, 14.12.2025
в мире
антиокия
колумбия
в мире, антиокия, колумбия
В мире, Антиокия, Колумбия
В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек

В Колумбии в ДТП с автобусом погибли 16 человек погибли и 20 получили ранения

© AP Photo / Jhon Wilson VizcainoАвтомобиль скорой помощи, Колумбия
Автомобиль скорой помощи, Колумбия - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Jhon Wilson Vizcaino
Автомобиль скорой помощи, Колумбия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли и 20 получили ранения в результате ДТП со школьным автобусом на северо-западе Колумбии.
"Жители Антиокии... Сегодня мы проснулись с новостью о ДТП со школьным автобусом... Он упал в пропасть... Он перевозил учащихся лицея, которые возвращались с экскурсии. На данный момент сообщается о более чем 10 погибших и 20 пострадавших", - написал в соцсети X губернатор департамента Антиокия Андрес Хулиан Рендон.
В свою очередь, газета El Tiempo сообщила о 16 погибших.
Открыто расследование.
