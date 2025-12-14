Рейтинг@Mail.ru
Кличко раскрыл, какой удар получила Украина - РИА Новости, 14.12.2025
16:01 14.12.2025 (обновлено: 21:22 14.12.2025)
Кличко раскрыл, какой удар получила Украина
Коррупционный скандал подорвал доверие к Владимиру Зеленскому, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его цитирует издание "Страна.ua". "Все очень плохо. Скажу... РИА Новости, 14.12.2025
в мире
украина
виталий кличко
киев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, украина, виталий кличко, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Виталий Кличко, Киев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Коррупционный скандал подорвал доверие к Владимиру Зеленскому, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Все очень плохо. Скажу откровенно: это серьезный удар для всей Украины", — сообщил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Раде забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского
Вчера, 12:27
Кличко добавил, что такие скандалы разрушают доверие как украинцев, так и международных партнеров.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк уточнял, что НАБУ проводит обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом".

Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский сделал резкое заявление перед переговорами в Берлине
Вчера, 14:30
 
