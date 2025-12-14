Кличко раскрыл, какой удар получила Украина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Коррупционный скандал подорвал доверие к Владимиру Зеленскому, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его цитирует издание "Страна.ua".



"Все очень плохо. Скажу откровенно: это серьезный удар для всей Украины", — сообщил он.