Кличко раскрыл, какой удар получила Украина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Коррупционный скандал подорвал доверие к Владимиру Зеленскому, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Все очень плохо. Скажу откровенно: это серьезный удар для всей Украины", — сообщил он.
"Все очень плохо. Скажу откровенно: это серьезный удар для всей Украины", — сообщил он.
Кличко добавил, что такие скандалы разрушают доверие как украинцев, так и международных партнеров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк уточнял, что НАБУ проводит обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом".
Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк уточнял, что НАБУ проводит обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом".
Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.