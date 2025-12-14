Рейтинг@Mail.ru
Посольство Китая посоветовало США самим начать сокращение ядерного арсенала
06:05 14.12.2025
Посольство Китая посоветовало США самим начать сокращение ядерного арсенала
Посольство Китая посоветовало США самим начать сокращение ядерного арсенала
Создание условий для ядерного разоружения зависит от США, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. РИА Новости, 14.12.2025
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
2025
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Создание условий для ядерного разоружения зависит от США, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Страна с крупнейшим ядерным арсеналом должна добросовестно следовать своей особой и главной ответственности в сфере ядерного разоружения, дополнительно сократить свой ядерный арсенал и создать условия для полного и всестороннего ядерного разоружения", - сказал РИА Новости дипломат, отвечая на вопрос о том, какие действия должны последовать со стороны США в свете заявлений американского лидера Дональда Трампа, сообщившего о переговорах с РФ и Китаем о денуклеаризации.
По словам американского лидера, в сокращении вооружений заинтересованы и в Москве, и в Пекине.
Пресс-секретарь посольства КНР подчеркнул, что "Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первыми и ядерной стратегии, ориентированной на самооборону".
"Китай всегда поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности. И никогда не участвует в гонке вооружений с кем-либо. Ядерный арсенал Китая и подходы в этой сфере способствуют поддержанию мира во всем мире", - отметил Лю Пэнъюй.
