Посольство Китая посоветовало США самим начать сокращение ядерного арсенала

"Китай всегда поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности. И никогда не участвует в гонке вооружений с кем-либо. Ядерный арсенал Китая и подходы в этой сфере способствуют поддержанию мира во всем мире", - отметил Лю Пэнъюй.