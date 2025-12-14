https://ria.ru/20251214/kitaj-2061914178.html
Посольство Китая посоветовало США самим начать сокращение ядерного арсенала
Посольство Китая посоветовало США самим начать сокращение ядерного арсенала - РИА Новости, 14.12.2025
Посольство Китая посоветовало США самим начать сокращение ядерного арсенала
Создание условий для ядерного разоружения зависит от США, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T06:05:00+03:00
2025-12-14T06:05:00+03:00
2025-12-14T06:08:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151744/04/1517440429_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_9d03730cd946ab2e5c3094471cde84e1.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052570414.html
https://ria.ru/20251107/mid-2053368438.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151744/04/1517440429_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_fd858ad026a05263d6d691fe69a763b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Посольство Китая посоветовало США самим начать сокращение ядерного арсенала
РИА Новости: посольство Китая советует США начать денуклеаризациию с себя
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Создание условий для ядерного разоружения зависит от США, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Страна с крупнейшим ядерным арсеналом должна добросовестно следовать своей особой и главной ответственности в сфере ядерного разоружения, дополнительно сократить свой ядерный арсенал и создать условия для полного и всестороннего ядерного разоружения", - сказал РИА Новости дипломат, отвечая на вопрос о том, какие действия должны последовать со стороны США
в свете заявлений американского лидера Дональда Трампа
, сообщившего о переговорах с РФ
и Китаем
о денуклеаризации.
По словам американского лидера, в сокращении вооружений заинтересованы и в Москве
, и в Пекине
.
Пресс-секретарь посольства КНР подчеркнул, что "Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первыми и ядерной стратегии, ориентированной на самооборону".
"Китай всегда поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности. И никогда не участвует в гонке вооружений с кем-либо. Ядерный арсенал Китая и подходы в этой сфере способствуют поддержанию мира во всем мире", - отметил Лю Пэнъюй.