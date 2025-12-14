ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Евросоюз, по непонятным причинам одновременно испортив отношения и с Россией, и с США, добровольно попал в самоизоляцию, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.