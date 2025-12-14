Лидеры ЕС сами испортили отношения и с Россией, заявил Киселев

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Евросоюз, по непонятным причинам одновременно испортив отношения и с Россией, и с США, добровольно попал в самоизоляцию, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Идиотизм Евросоюза в том, что неизвестно ради чего, явно в ущерб себе, отношения испорчены и с США, и с Россией. Каким-то чудесным образом лидеры Евросоюза сами себя запихали в положение изоляции. Дружить-то с кем? Лишь друг (Владимир - ред.) Зеленский у них остался", - сказал Киселев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
В программе прозвучали высказывания известных европейских политиков об отношении президента США Дональда Трампа к Европе.
По словам Киселева, лидер Белоруссии Александр Лукашенко "уже отправляет пациента к психиатру". В эфире были приведены в пример слова белорусского президента о том, что в некоторых европейских странах пытаются разобрать железнодорожные пути, чтобы прервать сообщение с Белоруссией и Россией, обрезают электропровода, по которым идёт дешёвая электроэнергия.
Гендиректор медиагруппы "России сегодня" также привёл слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что поддержка, которую Европа оказывает Зеленскому, вызывает сомнения во вменяемости европейских лидеров, а также в их полезности на переговорах по урегулированию украинского кризиса. Глава МИД РФ говорил об этом на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Примеров европейского идиотизма хоть отбавляй", - отметил Киселев.
