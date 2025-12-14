Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС сами испортили отношения и с Россией, заявил Киселев - РИА Новости, 14.12.2025
23:23 14.12.2025
Лидеры ЕС сами испортили отношения и с Россией, заявил Киселев
Лидеры ЕС сами испортили отношения и с Россией, заявил Киселев - РИА Новости, 14.12.2025
Лидеры ЕС сами испортили отношения и с Россией, заявил Киселев
Евросоюз, по непонятным причинам одновременно испортив отношения и с Россией, и с США, добровольно попал в самоизоляцию, считает генеральный директор... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T23:23:00+03:00
2025-12-14T23:23:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
дмитрий киселев
дональд трамп
александр лукашенко
россия
сша
европа
в мире, россия, сша, европа, дмитрий киселев, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, Россия, США, Европа, Дмитрий Киселев, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Лидеры ЕС сами испортили отношения и с Россией, заявил Киселев

Киселев: ЕС, испортив отношения с Россией, добровольно попал в самоизоляцию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Евросоюз, по непонятным причинам одновременно испортив отношения и с Россией, и с США, добровольно попал в самоизоляцию, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Идиотизм Евросоюза в том, что неизвестно ради чего, явно в ущерб себе, отношения испорчены и с США, и с Россией. Каким-то чудесным образом лидеры Евросоюза сами себя запихали в положение изоляции. Дружить-то с кем? Лишь друг (Владимир - ред.) Зеленский у них остался", - сказал Киселев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"План Б": В ЕС идут на уступки из-за России
Вчера, 08:00
В программе прозвучали высказывания известных европейских политиков об отношении президента США Дональда Трампа к Европе.
По словам Киселева, лидер Белоруссии Александр Лукашенко "уже отправляет пациента к психиатру". В эфире были приведены в пример слова белорусского президента о том, что в некоторых европейских странах пытаются разобрать железнодорожные пути, чтобы прервать сообщение с Белоруссией и Россией, обрезают электропровода, по которым идёт дешёвая электроэнергия.
Гендиректор медиагруппы "России сегодня" также привёл слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что поддержка, которую Европа оказывает Зеленскому, вызывает сомнения во вменяемости европейских лидеров, а также в их полезности на переговорах по урегулированию украинского кризиса. Глава МИД РФ говорил об этом на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Примеров европейского идиотизма хоть отбавляй", - отметил Киселев.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Орбан раскрыл, какой "сюрприз" ЕС сегодня готовит России
12 декабря, 09:53
 
В миреРоссияСШАЕвропаДмитрий КиселевДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
