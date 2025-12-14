Рейтинг@Mail.ru
В Кирове скорая столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 14.12.2025 (обновлено: 20:01 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/kirov-2061996073.html
В Кирове скорая столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде
В Кирове скорая столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде - РИА Новости, 14.12.2025
В Кирове скорая столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде
В Кирове скорая столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде, сообщила Госавтоинспекция. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T19:37:00+03:00
2025-12-14T20:01:00+03:00
происшествия
киров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061995755_106:58:946:531_1920x0_80_0_0_4c02d119b1bdf8c99b14dba97add4577.jpg
https://ria.ru/20251214/novosibirsk-2061995460.html
киров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061995755_23:0:950:695_1920x0_80_0_0_b2fed20fe0d4eed2894c19131d0396c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киров, россия
Происшествия, Киров, Россия
В Кирове скорая столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде

В Кирове скорая помощь столкнулась с тепловозом на переезде, пострадала фельдшер

© Фото : Госавтоинспекция Кировской области/TelegramДТП на железнодорожном переезде в Кирове
ДТП на железнодорожном переезде в Кирове - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Кировской области/Telegram
ДТП на железнодорожном переезде в Кирове
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек — РИА Новости. В Кирове скорая столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде, сообщила Госавтоинспекция.
«
"В результате происшествия получила травмы фельдшер бригады скорой медицинской помощи, находящаяся в салоне автомобиля", — говорится в публикации.
ДТП произошло около 16:00 мск на улице Баумана. Сотрудники полиции выясняют его причины и обстоятельства.
Кировская прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Место происшествия, где водитель легковой Toyota Carina в Новосибирске у остановки общественного транспорта столкнулся с троллейбусом - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Новосибирске лишенный прав водитель столкнулся с троллейбусом
Вчера, 19:26
 
ПроисшествияКировРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала