Эксперт рассказала, как сохранить свежесть срезанных хвойных веток дома

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Холодная вода позволяет дольше сохранять свежесть срезанных хвойных веток дома - лапник нужно опрыскивать несколько раз в день; а эфирное масло хвои поможет усилить аромат, рассказала РИА Новости руководитель товарного направления онлайн-ритейлера "Самокат" Ольга Касьянова.

Чтобы лапник сохранял свежесть как можно дольше, эксперт советует следить за влажностью и опрыскивать ветки холодной водой раз в несколько дней. "При желании можно добавить пару капель эфирного масла хвои, чтобы усилить аромат. Хранить лапник лучше вдали от батарей и нагревательных элементов", - сказала Касьянова.

Кроме этого, перед оформлением композиций стоит обновлять срезы - это помогает лапнику лучше поглощать воду, а также продлевает его жизнь. Она порекомендовала не ставить ветви рядом с открытым огнем или сильно нагревающимися гирляндами, так как они легко воспламеняются.

Всего есть несколько видов лапника: свежий - ель, сосна или пихта, смешанный с декоративными элементами, а также искусственный. Как рассказала эксперт, для интерьера лучше всего подходят пихта, которая долго сохраняет цвет и аромат, или искусственные ветки, которые могут служить несколько сезонов.

"Лапник нужно покупать только в проверенных местах — это важно не только для природы, но и для здоровья самих покупателей. Надежными источниками могут быть фермерские и лесные хозяйства с официальными разрешениями, сертифицированные садовые центры, специализированные магазины декоративных растений, а также крупные сервисы онлайн-доставки, работающие с лицензированными поставщиками", - добавила Касьянова.