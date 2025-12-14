Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как сохранить свежесть срезанных хвойных веток дома
15:08 14.12.2025
Эксперт рассказала, как сохранить свежесть срезанных хвойных веток дома
Эксперт рассказала, как сохранить свежесть срезанных хвойных веток дома - РИА Новости, 14.12.2025
Эксперт рассказала, как сохранить свежесть срезанных хвойных веток дома
Холодная вода позволяет дольше сохранять свежесть срезанных хвойных веток дома - лапник нужно опрыскивать несколько раз в день; а эфирное масло хвои поможет... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:08:00+03:00
2025-12-14T15:41:00+03:00
общество
новый год
https://ria.ru/20251210/kalorijnost-mandarina--2061067035.html
2025
новый год
Общество, Новый год
Эксперт рассказала, как сохранить свежесть срезанных хвойных веток дома

РИА Новости: холодная вода помогает хвойным веткам дольше сохранять свежесть

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Холодная вода позволяет дольше сохранять свежесть срезанных хвойных веток дома - лапник нужно опрыскивать несколько раз в день; а эфирное масло хвои поможет усилить аромат, рассказала РИА Новости руководитель товарного направления онлайн-ритейлера "Самокат" Ольга Касьянова.
Чтобы лапник сохранял свежесть как можно дольше, эксперт советует следить за влажностью и опрыскивать ветки холодной водой раз в несколько дней. "При желании можно добавить пару капель эфирного масла хвои, чтобы усилить аромат. Хранить лапник лучше вдали от батарей и нагревательных элементов", - сказала Касьянова.
Кроме этого, перед оформлением композиций стоит обновлять срезы - это помогает лапнику лучше поглощать воду, а также продлевает его жизнь. Она порекомендовала не ставить ветви рядом с открытым огнем или сильно нагревающимися гирляндами, так как они легко воспламеняются.
Всего есть несколько видов лапника: свежий - ель, сосна или пихта, смешанный с декоративными элементами, а также искусственный. Как рассказала эксперт, для интерьера лучше всего подходят пихта, которая долго сохраняет цвет и аромат, или искусственные ветки, которые могут служить несколько сезонов.
"Лапник нужно покупать только в проверенных местах — это важно не только для природы, но и для здоровья самих покупателей. Надежными источниками могут быть фермерские и лесные хозяйства с официальными разрешениями, сертифицированные садовые центры, специализированные магазины декоративных растений, а также крупные сервисы онлайн-доставки, работающие с лицензированными поставщиками", - добавила Касьянова.
Композиции из хвойных веток вписываются в стили "хюгге" и "рустик" - они создают атмосферу зимнего леса, добавляют текстуру и объем в интерьер. Для настольных композиций ветки можно разложить на подносе, добавив к ним шишки или сушеные апельсины, а гирлянды и ленты подойдут для украшения хвойных венков. Мини‑ёлки и напольные композиции можно собрать из лапника в корзинах или конусах, добавив гирлянды на батарейках, посоветовала эксперт.
