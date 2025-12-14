Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" снова терпит крах? Овечкин обошел Ягра, но опять не забил - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Хоккей
 
06:55 14.12.2025
"Вашингтон" снова терпит крах? Овечкин обошел Ягра, но опять не забил
"Вашингтон" снова терпит крах? Овечкин обошел Ягра, но опять не забил
"Вашингтон" потерпел болезненное поражение от "Виннипега" в матче чемпионата НХЛ и едва избежал разгрома. Александр Овечкин покорил очередную историческую... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, виннипег джетс, александр овечкин, яромир ягр, коннор хеллебайк, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Виннипег Джетс, Александр Овечкин, Яромир Ягр, Коннор Хеллебайк, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
"Вашингтон" снова терпит крах? Овечкин обошел Ягра, но опять не забил

"Вашингтон" проиграл "Виннипегу", Овечкин отметился передачей и не забил

© Getty Images / Cameron BartlettАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Андрей Сенченко
"Вашингтон" потерпел болезненное поражение от "Виннипега" в матче чемпионата НХЛ и едва избежал разгрома. Александр Овечкин покорил очередную историческую вершину, но продлил безголевую серию.

Еще один динамовец в "Вашингтоне"

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" накануне пережили неслабую встряску в матче против "Каролины Харрикейнз", в котором соперники команды Спенсера Карбери обрушили на "столичных" град бросков и заставили буквально выживать под тотальным прессингом и при игре с невероятно высоким темпом. При этом "ураганам" по ходу встречи всякий раз приходилось отыгрываться, и благодаря отличной игре проводящего свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге голкипера Брэндона Басси добыли волевую победу в буллитной серии (3:2 Б).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Овечкин превзошел Гретцки! Россиянин сделал красивый гол и вошел в историю
12 декабря, 07:05
Несмотря на поражение, "Вашингтон" остался одним из лидером Восточной конференции и Столичного дивизиона, разделив первую строчку в турнирных таблицах как раз с "Каролиной". Кроме того, "Кэпиталз" сохранили хорошее настроение — они набрали минимум один балл в 13 из 14 последних матчах чемпионата, а также продлили до шести игр, в ходе которых ни разу не уступали в счете (в том числе во встречах с "Анахайм Дакс" и "Каролиной", завершившихся поражением "Кэпс" по буллитам").
После двух домашних матчей команда Карбери отправилась на выездную серию из двух игр, первая из которых состоялась в одной из самых северных точек на географической карте НХЛ — в Виннипеге. Местная франшиза "Джетс" (с учетом "Атланты Трэшерз") является самой любимой в карьере Александра Овечкина, ведь за всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий "Вашингтона" оформил наибольшее число заброшенных шайб в очных матчах именно с этой организацией — в предыдущих 76 играх с "Джетс" лидер "Кэпиталз" забросил 58 шайб, отметившись шикарным голом в том числе в первом из двух матчей с "истребителями" в текущем сезоне (4:3).
Сегодняшняя же встреча "Вашингтона" с "Виннипегом" вновь ознаменовалась переплетением "Кэпиталз" и московского "Динамо". Теперь в стане столичного американского клуба официально одним динамовцем стало больше: свой долгожданный дебют в НХЛ отметил Богдан Тринеев.
© Фото : x.com/capitalsБогдан Тринеев
Богдан Тринеев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : x.com/capitals
Богдан Тринеев
Воспитанник "бело-голубых" был выбран "Вашингтоном" под общим 117-м номером на драфте НХЛ-2020, а в 2022-м он подписал со "столичными" контракт новичка, при этом сезон-2022/23 россиянин провел в "Динамо" на правах аренды. В апреле 2025-го Тринеев подписал новый однолетний двусторонний контракт с "Кэпс", но до сегодняшнего дня никак не мог провести свой первый матч за команду. За спиной Тринеева был 61 результативный балл (34 гола и 27 передач) в 171 матче за фарм-клуб "Вашингтона" "Херши Беарс" в чемпионатах и плей-офф АХЛ и победа в Кубке Колдера в 2024 году. В этом сезоне в составе "Херши" россиянин играл в одном звене с Иваном Мирошниченко и Ильей Протасом (младшим братом одного из лидеров "Кэпиталз" Алексея Протаса) и был вызван в основную команду, но до сих пор оставался вне итоговой заявки на матч. На сегодняшнюю игру с "Виннипегом" же он был заявлен в звене с Ником Даудом и Брэндоном Дьюхеймом.
"Богдан Кросби!" — так Тринеева перед его дебютом за "Вашингтон" поприветствовал один из самых известных динамовцев в истории Александр Овечкин, сделав отсылку на 87-й номер россиянина, под которым в НХЛ выступает звездный канадец Сидни Кросби.

Овечкин не забивает — "Вашингтон" проигрывает

Для "Виннипега" сегодняшний матч также был знаменательным. Во-первых, свою 1000-ю игру в карьере в чемпионатах НХЛ провел 33-летний швейцарский нападающий Нино Нидеррайтер. Перед началом матча "Джетс" организовали торжественную церемонию по случаю крупного юбилея форварда, и в ходе мероприятия тот получил в подарок памятную серебряную клюшку и видеопоздравление от самого Роджера Федерера. Во-вторых, в состав "истребителей" вернулся Коннор Хеллебайк.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Виннипег
5 : 1
Вашингтон
09:13 • Логан Стэнли
(Джош Моррисси, Марк Шайфеле)
18:43 • Морган Баррон
(Адам Лаури, Алекс Иафалло)
23:39 • Алекс Иафалло
(Адам Лаури)
39:53 • Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
51:55 • Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Марк Шайфеле)
56:32 • Якоб Чичрун
(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
Лучший вратарь и самый ценный игрок прошлого регулярного сезона НХЛ в середине ноября получил травму и перенес артроскопическую операцию на колене. Без своего ведущего голкипера "Виннипег" потерпел девять поражений в 11 матчах и откатился на дно турнирных таблиц Западной конференции и Центрального дивизиона. "Джетс" остро нуждались в своем звездном вратаре, и сегодняшний матч показал разницу, когда Хеллебайк есть в составе и когда он отсутствует.
© Фото : Официальный сайт НХЛКоннор Хеллебайк
Коннор Хеллебайк - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Официальный сайт НХЛ
Коннор Хеллебайк
Именитый американский голкипер потрясающе справился со своей работой в первом же матче после возвращения. И хотя игроки "Вашингтона, как и в предыдущем матче с "Каролиной", не так часто угрожали чужим воротам и сильно уступили по количеству бросков в створ, полностью проиграв первый и второй периоды, несколько опасных моментов у владений Хеллебайка все же случилось. Так, голкипер "Виннипега", например, отразил фирменный выстрел лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ из его любимого левого круга вбрасывания. Удивительно, но у Александра Овечкина в этом сезоне совсем не идут голы из его "офиса" после коронных щелчков в касание. Сегодня российский капитан "Вашингтона" смог применить всего лишь три бросковые попытки и только однажды попал в створ — Хеллебайк щитком отразил мощный бросок Ови.
"Вашингтон" в принципе полностью провалил матч в Виннипеге и прервал свою мощную серию, впервые за декабрь уступив в счете по ходу матча. Первый и второй периоды "Кэпиталз" проиграли с одинаковым счетом 0:2. В течение первой 20-минутки по шайбе забросили Логан Стэнли и Морган Бэррон, а во втором периоде ворота Логана Томпсона поразили Алекс Иафалло и Габриэль Виларди. Голкипер "столичных" с огромным трудом скрывал ярость и злость, которые должны были у него вызвать действия его одноклубников. Полевые игроки "Вашингтона" не оказали ни грамма помощи своему вратарю и несколько раз допустили контрвыпады соперника "2 в 1". В некоторых эпизодах Томпсон выручил, совершив эффектные спасения, в других же моментах и его стараний оказалось недостаточно.
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин
В середине третьего периода Виларди оформил дубль, и "Вашингтон" оказался на грани разгрома — первого за последние почти два месяца. Последний раз "Кэпиталз" проигрывали с разницей в пять и более шайб еще 26 октября, когда в Вашингтоне были уничтожены "Оттавой Сенаторз" (1:7). Но абсолютного провала подопечные Спенсера Карбери все-таки смогли избежать и лишили Хеллебайка триумфального "сухаря".
Под занавес матча "столичные" реализовали большинство: Александр Овечкин отпасовал на Джона Карлсона, тот не стал бросать от синей линии и продолжил атаку на правый край в направлении Джейкоба Чикрана, который нанес мощный и точный щелчок из круга вбрасывания.
Благодаря этой голевой передаче Овечкин достиг отметки в 611 очков (328+283), набранных за карьеру в чемпионатах НХЛ при игре в большинстве. По этому показателю Александр Михайлович обошел прославленного чеха Яромира Ягра, все еще не завершившего профессиональную карьеру хоккеиста, и занял чистое десятое место в данном рейтинге лиги. Следующая цель Овечкина уже находится на расстоянии вытянутой руки — на девятом месте среди лучших бомбардиров НХЛ при игре в большинстве располагается Фил Хаусли (612 очков). Рекорд лиги принадлежит, естественно, Уэйну Гретцки (890).
Несмотря на результативную передачу, Овечкин продлил личную безголевую серию до четырех матчей. Последний раз 40-летний россиянин не забивал в четырех играх подряд еще в конце октября, когда у "Вашингтона" начался серьезный и затяжной кризисный период, который привел в итоге к восьми поражениям в десяти матчах. После игры в Виннипеге "Кэпиталз" потерпели третье поражение в последних четырех встречах в "регулярке" НХЛ и впервые за девять игр остались без набранных очков. Неужели Овечкина и компанию одолевает новый спад?
 
