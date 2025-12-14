"Вашингтон" снова терпит крах? Овечкин обошел Ягра, но опять не забил

"Вашингтон" потерпел болезненное поражение от "Виннипега" в матче чемпионата НХЛ и едва избежал разгрома. Александр Овечкин покорил очередную историческую вершину, но продлил безголевую серию.

Еще один динамовец в "Вашингтоне"

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" накануне пережили неслабую встряску в матче против "Каролины Харрикейнз", в котором соперники команды Спенсера Карбери обрушили на "столичных" град бросков и заставили буквально выживать под тотальным прессингом и при игре с невероятно высоким темпом. При этом "ураганам" по ходу встречи всякий раз приходилось отыгрываться, и благодаря отличной игре проводящего свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге голкипера Брэндона Басси добыли волевую победу в буллитной серии (3:2 Б).

Несмотря на поражение, "Вашингтон" остался одним из лидером Восточной конференции и Столичного дивизиона, разделив первую строчку в турнирных таблицах как раз с "Каролиной". Кроме того, "Кэпиталз" сохранили хорошее настроение — они набрали минимум один балл в 13 из 14 последних матчах чемпионата, а также продлили до шести игр, в ходе которых ни разу не уступали в счете (в том числе во встречах с "Анахайм Дакс" и "Каролиной", завершившихся поражением "Кэпс" по буллитам").

После двух домашних матчей команда Карбери отправилась на выездную серию из двух игр, первая из которых состоялась в одной из самых северных точек на географической карте НХЛ — в Виннипеге. Местная франшиза "Джетс" (с учетом "Атланты Трэшерз") является самой любимой в карьере Александра Овечкина, ведь за всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий "Вашингтона" оформил наибольшее число заброшенных шайб в очных матчах именно с этой организацией — в предыдущих 76 играх с "Джетс" лидер "Кэпиталз" забросил 58 шайб, отметившись шикарным голом в том числе в первом из двух матчей с "истребителями" в текущем сезоне (4:3).

Сегодняшняя же встреча "Вашингтона" с "Виннипегом" вновь ознаменовалась переплетением "Кэпиталз" и московского "Динамо". Теперь в стане столичного американского клуба официально одним динамовцем стало больше: свой долгожданный дебют в НХЛ отметил Богдан Тринеев.

© Фото : x.com/capitals Богдан Тринеев © Фото : x.com/capitals Богдан Тринеев

Воспитанник "бело-голубых" был выбран "Вашингтоном" под общим 117-м номером на драфте НХЛ-2020, а в 2022-м он подписал со "столичными" контракт новичка, при этом сезон-2022/23 россиянин провел в "Динамо" на правах аренды. В апреле 2025-го Тринеев подписал новый однолетний двусторонний контракт с "Кэпс", но до сегодняшнего дня никак не мог провести свой первый матч за команду. За спиной Тринеева был 61 результативный балл (34 гола и 27 передач) в 171 матче за фарм-клуб "Вашингтона" "Херши Беарс" в чемпионатах и плей-офф АХЛ и победа в Кубке Колдера в 2024 году. В этом сезоне в составе "Херши" россиянин играл в одном звене с Иваном Мирошниченко и Ильей Протасом (младшим братом одного из лидеров "Кэпиталз" Алексея Протаса) и был вызван в основную команду, но до сих пор оставался вне итоговой заявки на матч. На сегодняшнюю игру с "Виннипегом" же он был заявлен в звене с Ником Даудом и Брэндоном Дьюхеймом.

"Богдан Кросби!" — так Тринеева перед его дебютом за "Вашингтон" поприветствовал один из самых известных динамовцев в истории Александр Овечкин, сделав отсылку на 87-й номер россиянина, под которым в НХЛ выступает звездный канадец Сидни Кросби.

Овечкин не забивает — "Вашингтон" проигрывает

Для "Виннипега" сегодняшний матч также был знаменательным. Во-первых, свою 1000-ю игру в карьере в чемпионатах НХЛ провел 33-летний швейцарский нападающий Нино Нидеррайтер. Перед началом матча "Джетс" организовали торжественную церемонию по случаю крупного юбилея форварда, и в ходе мероприятия тот получил в подарок памятную серебряную клюшку и видеопоздравление от самого Роджера Федерера. Во-вторых, в состав "истребителей" вернулся Коннор Хеллебайк.

Лучший вратарь и самый ценный игрок прошлого регулярного сезона НХЛ в середине ноября получил травму и перенес артроскопическую операцию на колене. Без своего ведущего голкипера "Виннипег" потерпел девять поражений в 11 матчах и откатился на дно турнирных таблиц Западной конференции и Центрального дивизиона. "Джетс" остро нуждались в своем звездном вратаре, и сегодняшний матч показал разницу, когда Хеллебайк есть в составе и когда он отсутствует.

Именитый американский голкипер потрясающе справился со своей работой в первом же матче после возвращения. И хотя игроки "Вашингтона, как и в предыдущем матче с "Каролиной", не так часто угрожали чужим воротам и сильно уступили по количеству бросков в створ, полностью проиграв первый и второй периоды, несколько опасных моментов у владений Хеллебайка все же случилось. Так, голкипер "Виннипега", например, отразил фирменный выстрел лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ из его любимого левого круга вбрасывания. Удивительно, но у Александра Овечкина в этом сезоне совсем не идут голы из его "офиса" после коронных щелчков в касание. Сегодня российский капитан "Вашингтона" смог применить всего лишь три бросковые попытки и только однажды попал в створ — Хеллебайк щитком отразил мощный бросок Ови.

"Вашингтон" в принципе полностью провалил матч в Виннипеге и прервал свою мощную серию, впервые за декабрь уступив в счете по ходу матча. Первый и второй периоды "Кэпиталз" проиграли с одинаковым счетом 0:2. В течение первой 20-минутки по шайбе забросили Логан Стэнли и Морган Бэррон, а во втором периоде ворота Логана Томпсона поразили Алекс Иафалло и Габриэль Виларди. Голкипер "столичных" с огромным трудом скрывал ярость и злость, которые должны были у него вызвать действия его одноклубников. Полевые игроки "Вашингтона" не оказали ни грамма помощи своему вратарю и несколько раз допустили контрвыпады соперника "2 в 1". В некоторых эпизодах Томпсон выручил, совершив эффектные спасения, в других же моментах и его стараний оказалось недостаточно.

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

В середине третьего периода Виларди оформил дубль, и "Вашингтон" оказался на грани разгрома — первого за последние почти два месяца. Последний раз "Кэпиталз" проигрывали с разницей в пять и более шайб еще 26 октября, когда в Вашингтоне были уничтожены "Оттавой Сенаторз" (1:7). Но абсолютного провала подопечные Спенсера Карбери все-таки смогли избежать и лишили Хеллебайка триумфального "сухаря".

Под занавес матча "столичные" реализовали большинство: Александр Овечкин отпасовал на Джона Карлсона, тот не стал бросать от синей линии и продолжил атаку на правый край в направлении Джейкоба Чикрана, который нанес мощный и точный щелчок из круга вбрасывания.

Благодаря этой голевой передаче Овечкин достиг отметки в 611 очков (328+283), набранных за карьеру в чемпионатах НХЛ при игре в большинстве. По этому показателю Александр Михайлович обошел прославленного чеха Яромира Ягра, все еще не завершившего профессиональную карьеру хоккеиста, и занял чистое десятое место в данном рейтинге лиги. Следующая цель Овечкина уже находится на расстоянии вытянутой руки — на девятом месте среди лучших бомбардиров НХЛ при игре в большинстве располагается Фил Хаусли (612 очков). Рекорд лиги принадлежит, естественно, Уэйну Гретцки (890).