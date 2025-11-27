Америка стоя аплодировала Овечкину! Русский герой удостоился особой награды

"Вашингтон" обыграл "Виннипег" в матче чемпионата НХЛ. Перед игрой в столице США чествовали Александра Овечкина. В праздничный день российский форвард "Кэпиталз" отметился очередным историческим голом.

Овечкин захватил Вашингтон

С каждым матчем в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин одну за другой пишет новые страницы в богатой истории мирового хоккея и закрепляет за собой звание одного из величайших спортсменов всех времен и народов. Сегодняшний игровой день, в рамках которого "Вашингтон" принимал "Виннипег Джетс", стал поистине особенным и ознаменовался грандиозной торжественной церемонией, посвященной исключительно российскому хоккеисту.

Овечкин за 20 с лишним лет карьеры в НХЛ получил множество поздравлений и подарков по самым разным поводам. Но сегодня лидера "Кэпиталз" чествовали так, как еще никого ранее. Как минимум по той причине, что Александр Михайлович достиг тех вершин, о которых другие могли лишь мечтать.

Масштабную церемонию в честь 40-летнего россиянина "Вашингтон" посвятил сразу двум знаковым событиям: 1500-й игре Овечкина в чемпионатах НХЛ и 900-й шайбе, заброшенной им в "регулярках" лиги.

Первое из этих двух карьерных достижений капитан столичного клуба оформил еще месяц назад. В октябрьской игре с "Оттавой Сенаторз" Овечкин провел 1500-й матч в карьере в НХЛ и стал 24-м игроком в истории всей лиги, кому удалось отметить такой юбилей. При этом Александр Михайлович стал лишь восьмым хоккеистом, кто отыграл минимум 1500 матчей в составе одного клуба лиги — "Вашингтону" Ови посвятил всю свою карьеру в НХЛ. Правда, тот праздничный для россиянина день был испорчен крайне неудачной игрой его команды: "Кэпиталз" дома "сгорели" гостям из столицы Канады со счетом 1:7.

© Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин © Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин

Было бы символично, если бы отметку в 900 голов в чемпионатах НХЛ Овечкин покорил в той же игре с "Оттавой", но историческую шайбу россиянин приберег на куда более удачный для всех фанатов "Кэпс" день. 6 ноября в игре с "Сент-Луис Блюз" Александр Овечкин принес "Вашингтону" убедительную победу (6:1) и стал первым игроком в истории, кому удалось забросить 900 шайб за карьеру в "регулярках" лиги.

« "Это непередаваемые чувства. Особенный момент: никто до меня не достигал этой отметки. Быть первым, кто забил 900 голов — это бесподобно. Конечно, я разделяю этот момент с командой, одноклубниками, для меня важнее всего, что здесь моя мама, супруга и дети. Это часть истории. Сейчас у меня нет ощущения чего-то грандиозного, потому что я все еще играю. Как я уже говорил, когда ты играешь — ты не думаешь об этом в таком ключе. Но когда завершишь карьеру, разумеется, ты расслабишься, будешь обсуждать эти моменты с семьей и друзьями", — сказал Овечкин в преддверии торжественной церемонии.

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

В Америке постоянно отмечают не только исторические достижения российского хоккеиста, но и то огромное влияние, которое он оказал на всю хоккейную общественность в стране. Особенно это касается столичного круга США, где живет настоящий культ имени Овечкина: знаменитые желтые шнурки, узнаваемая "стойка", фирменный щелчок из левого круга вбрасывания и уникальные празднования голов. Как в России, так и в Америке Александр Михайлович вдохновил тысячи детей заниматься хоккеем. Если не это важный вклад, то что?

"Алекс, миссис Овечкина и вся семья Овечкиных, от лица всех болельщиков, которые заполнили трибуны "Кэпитал Уан Арены" и тех сотен тысяч, кто смотрит каждый матч "Вашингтона" по телевизору, хочу сказать, что мы вас любим. Мы ценим тебя не только за твои достижения. Больше всего мы тебя любим за то, как твое единение с болельщиками, за то, что Вашингтон стал твоим вторым домом. Это было лучшее путешествие, которое можно было представить. Не могу сказать, что мы достигли этого вместе, ведь как лучший снайпер в истории НХЛ ты вошел в историю единолично (смеется). Невероятно горд за то, что ты сделал для фанатов "Кэпиталз" и всего Вашингтона. Не останавливайся — отметка в 1000 голов уже кажется не такой отдаленной", — поздравил Овечкина владелец "Вашингтона" Тед Леонсис.

"Ощущение, будто я сидел в первых рядах на протяжении 2,5 лет, становясь свидетелем величия. Думаю, что буду больше ценить эти моменты, оглядываясь назад и понимая, что я был там в этот, в тот и другие моменты. И был к этому всему причастен. Я уже говорил это на протяжении нескольких последних сезонов, что каждый раз воспринимаешь это немного как данность: "Ну да, это же Алекс, он лучший снайпер в истории, сыграл 1500 матчей". Забивать столько за карьеру, сколько он - тяжело представить себе такое. Ценность таких моментов — я как раз думал об этом недавно — для меня состоит в том, что у меня была возможность тренировать величайшего снайпера в хоккее на протяжении 2,5 лет. Я думал: "Вау. Мне очень повезло", — признался главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

О празднике на "Кэпитал Уан Арене" в Вашингтоне все буквально кричало еще с момента прибытия игроков на стадион, который был целиком украшен изображениями лица лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ.

Сам же Овечкин приехал на арену не один, а со своей семьей. Особенным стал момент с участием его сыновей: Сергей и Илья вышли на лед на предматчевую разминку вместе с отцом.

© Фото : x.com/capitals Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими сыновьями Сергеем и Ильей © Фото : x.com/capitals Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими сыновьями Сергеем и Ильей

Поистине уникальное явление для НХЛ.

Чуть позднее Сергей и Илья, а также мать Александра Овечкина — великолепная Татьяна Николаевна, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу, — и его супруга Анастасия вышли на центр площадки и приняли яркие поздравления вместе с подарками. Матери и жене Овечкина вручили по букету цветов, а Александр Михайлович от президента "Кэпиталз" по хоккейным операциям Брайана Маклеллана и генерального менеджера клуба Криса Патрика получил красочный портрет и золотую модель части клюшки с отметкой "900".

Куда более ценный подарок Овечкин получил от тех, кто берет с него пример. Во-первых, от своих сыновей, которые записали отцу трогательное видеопоздравление. Во-вторых, от молодых хоккеистов, которые в борьбе за здоровье и жизнь вдохновляются русским богатырем и благодаря ему играют в лучший вид спорта с клюшкой и шайбой. Некоторые из них сделали россиянину приятный сюрприз и вышли на площадку разделить с лидером "Кэпиталз" торжественный момент.

Овечкин продолжает бить рекорды!

Примечательным моментом можно назвать и тот факт, что торжественная церемония прошла перед матчем именно с "Виннипегом". "Джетс" — особенная франшиза (с учетом времен "Атланты Трэшерз") в карьере Овечкина в чемпионатах НХЛ, которая больше всех настрадалась от действий российского снайпера. В предыдущих 75 матчах против "Виннипега"/"Атланты" в "регулярках" лиги Александр Михайлович набрал 102 очка и забросил 57 шайб — больше, чем кому-либо во всей НХЛ. К новой встрече с "Джетс" Ови шел с трехматчевой голевой серией: в последних трех играх с "истребителями" россиянин оформил четыре гола.

Очередной шайбой лидер "Кэпиталз" отличился и сегодня.

В начале второго периода Овечкин необычным образом продолжил позиционную атаку в чужой зоне, нанеся дальний бросок от левого борта. Причем российский снайпер даже не смотрел в сторону чужих ворот, свой выстрел он произвел не глядя. Канадский голкипер "Виннипега" Эрик Комри, подменявший травмированного Коннора Хеллебайка, не был готов к такому решению лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ и стал его новой жертвой — 186-м вратарем, пропустившим от Овечкина в "регулярках" лиги. Очередной рекорд россиянина обновлен.

Для Овечкина этот гол стал 11-м в сезоне и 908-м в карьере в чемпионатах лиги. Если же учитывать еще и шайбы, заброшенные россиянином в играх плей-офф, то Александр Михайлович оформил 985-й гол в НХЛ. До повторения абсолютного снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталась 31 шайба. Овечкин также 150-й раз в карьере отличился в ноябрьском матче в рамках чемпионата НХЛ. Благодаря этому форвард "Вашингтона" стал третьим в истории лиги, кому удалось забросить минимум по 150 шайб за карьеру в двух календарных месяцах и более: в марте Овечкин оформил 161 гол. Кроме россиянина это достижение покорилось все тому же Гретцки (157 голов в декабре, 154 гола в ноябре, 152 гола в январе) и Горди Хоу (154 гола в январе и 151 гол в феврале).

© Getty Images / Patrick Smith Александр Овечкин © Getty Images / Patrick Smith Александр Овечкин

Для самого же Ови его сегодняшний гол стал по-настоящему важным по той причине, что он помог команде добыть победу. "Кэпиталз" в принципе показали поистине победный настрой в матче с "Джетс" — одноклубники Овечкина явно не хотели повторения фиаско месячной давности. Уже в первом периоде "Вашингтон" дважды подряд поразил ворота гостей, когда по шайбе забросили Джон Карлсон и Джейкоб Чикран. И хотя и в дебюте второй 20-минутки от того преимущества не осталось ничего из-за дубля Габриэля Виларди, но на протяжении почти всей игры подопечные Карбери доминировали над соперником. После того, как Овечкин вывел "Вашингтон" вперед, команды еще по разу обменялись голами: в третьем периоде отличились Коннор Макмайкл и Марк Шайфли, зафиксировавшие итоговый счет.