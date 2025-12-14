Рейтинг@Mail.ru
Гол Никишина и пас Свечникова принесли "Каролине" победу над клубом Мичкова - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Хоккей
 
06:21 14.12.2025
Гол Никишина и пас Свечникова принесли "Каролине" победу над клубом Мичкова
Гол Никишина и пас Свечникова принесли "Каролине" победу над клубом Мичкова
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
/20251214/khokkey-2061915080.html
национальная хоккейная лига (нхл), каролина харрикейнз, филадельфия флайерз, александр никишин, андрей свечников, петр кочетков, матвей мичков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Каролина Харрикейнз, Филадельфия Флайерз, Александр Никишин, Андрей Свечников, Петр Кочетков, Матвей Мичков
Гол Никишина и пас Свечникова принесли "Каролине" победу над клубом Мичкова

"Каролина" обыграла "Филадельфию" благодаря голу Никишина и ассисту Свечникова

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : x.com/nhl
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Николай Элерс (30-я минута), российский защитник Александр Никишин (35) и Сет Джарвис (53). Автором победного буллита стал Джексон Блейк. У хозяев площадки отличились Бобби Бринк (11), Тревор Зеграс (18) и Карл Грундстрем (53).
Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Форвард "Флайерз" Никита Гребенкин один раз бросил в створ ворот и применил четыре силовых приема. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей. Голкипер "Харрикейнз" Петр Кочетков 15 бросков из 18.
"Каролина" одержала третью победу подряд. "Филадельфия" потерпела третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" Демидова
06:13
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Каролина ХаррикейнзФиладельфия ФлайерзАлександр НикишинАндрей СвечниковПетр КочетковМатвей Мичков
 
