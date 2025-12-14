Гол Никишина и пас Свечникова принесли "Каролине" победу над клубом Мичкова

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Николай Элерс (30-я минута), российский защитник Александр Никишин (35) и Сет Джарвис (53). Автором победного буллита стал Джексон Блейк. У хозяев площадки отличились Бобби Бринк (11), Тревор Зеграс (18) и Карл Грундстрем (53).

Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Форвард "Флайерз" Никита Гребенкин один раз бросил в створ ворот и применил четыре силовых приема. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей. Голкипер "Харрикейнз" Петр Кочетков 15 бросков из 18.