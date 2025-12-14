https://ria.ru/20251214/khokkey-2061915596.html
Гол Никишина и пас Свечникова принесли "Каролине" победу над клубом Мичкова
Гол Никишина и пас Свечникова принесли "Каролине" победу над клубом Мичкова
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Гол Никишина и пас Свечникова принесли "Каролине" победу над клубом Мичкова
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Николай Элерс (30-я минута), российский защитник Александр Никишин (35) и Сет Джарвис (53). Автором победного буллита стал Джексон Блейк. У хозяев площадки отличились Бобби Бринк (11), Тревор Зеграс (18) и Карл Грундстрем (53).
Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Форвард "Флайерз" Никита Гребенкин один раз бросил в створ ворот и применил четыре силовых приема. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей. Голкипер "Харрикейнз" Петр Кочетков 15 бросков из 18.
"Каролина" одержала третью победу подряд. "Филадельфия" потерпела третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ.