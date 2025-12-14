https://ria.ru/20251214/khokkey-2061913979.html
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от очередного поражения в НХЛ
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от очередного поражения в НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от очередного поражения в НХЛ
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Виннипеге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). В составе "Виннипега" шайбы забросили Логан Стэнли (10-я минута), Морган Бэррон (19), Алекс Иафалло (24) и Габриэль Виларди (40, 52). У гостей автором гола стал Джейкоб Чикран (57).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и отметился голевой передачей. Безголевая серия 40-летнего россиянина составляет четыре матча.
Форвард "Кэпиталз" Богдан Тринеев дебютировал в НХЛ и в первой игре в стане "столичных" очков не набрал. Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников четыре раза бросил в створ ворот.
"Вашингтон" потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. "Виннипег" прервал трехматчевую серию поражений.