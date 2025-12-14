Рейтинг@Mail.ru
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от очередного поражения в НХЛ
Хоккей
 
05:58 14.12.2025 (обновлено: 06:02 14.12.2025)
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от очередного поражения в НХЛ
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от очередного поражения в НХЛ
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
/20251214/khokkey-2061913586.html
Новости
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, виннипег джетс, александр овечкин, владислав наместников
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Виннипег Джетс, Александр Овечкин, Владислав Наместников
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от очередного поражения в НХЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Виннипег
5 : 1
Вашингтон
09:13 • Логан Стэнли
(Джош Моррисси, Марк Шайфеле)
18:43 • Морган Баррон
(Адам Лаури, Алекс Иафалло)
23:39 • Алекс Иафалло
(Адам Лаури)
39:53 • Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
51:55 • Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Марк Шайфеле)
56:32 • Якоб Чичрун
(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
Встреча, которая состоялась в Виннипеге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). В составе "Виннипега" шайбы забросили Логан Стэнли (10-я минута), Морган Бэррон (19), Алекс Иафалло (24) и Габриэль Виларди (40, 52). У гостей автором гола стал Джейкоб Чикран (57).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и отметился голевой передачей. Безголевая серия 40-летнего россиянина составляет четыре матча.
Форвард "Кэпиталз" Богдан Тринеев дебютировал в НХЛ и в первой игре в стане "столичных" очков не набрал. Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников четыре раза бросил в створ ворот.
"Вашингтон" потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. "Виннипег" прервал трехматчевую серию поражений.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Александр Овечкин Владислав Наместников
 
Матч-центр
 
